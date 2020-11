MAMIĆ POBJEGAO U BIH NAKON ŠIRIĆEVA POZIVA: ‘Ovo ilustrira skandaloznu povezanost dijela pravosudnog aparata s mafijom’

Sporni poziv se dogodio 5. lipnja 2018. godine, dan prije izricanja presude

“Nepravomoćno osuđeni kriminalac i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić, na prošlotjednom suđenju bivšem policijskom informatičaru i osumnjičenom falsifikatoru Franji Vargi u kontekstu afere SMS iznio je podatak koji na više razina ilustrira duboku i skandaloznu povezanost dijela pravosudnog aparata s nogometnom mafijom. Željko Širić, o kojem je bivši gazda Dinama Zdravko Mamić na suđenju za aferu SMS rekao da je zahvaljujući njegovu pozivu uspio pobjeći u BiH, u zatvor je otišao tek iz petog pokušaja, a u njemu je postao prokurist”, javlja Nacional.

Mamić osuđen na šest i pol godina zatvora

Šef Dinama, osuđen na šest i pol godina zatvora i optužen u još nekoliko predmeta zbog udruživanja u kriminalnu organizaciju i isisavanja više od 300 milijuna kuna iz tog kluba te počinjenja višemilijunske štete državnom proračunu, je svjedočeći videolinkom iz utočišta u Bosni i Hercegovini – što je vjerojatno raritet i u svjetskim razmjerima – otkrio da je iz Hrvatske pobjegao večer prije nego što mu je u lipnju 2018. godine izrečena osuđujuća presuda na Županijskom sudu u Osijeku, i to zahvaljujući pozivu koji je dobio od Željka Širića. “A taj iznimno moćni Osječanin, nekadašnji predsjednik Komisije nogometnih sudaca i dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, baš u tom trenutku već je trebao biti na odsluženju četverogodišnje zatvorske kazne”, stoji u pisanju Nacionala koji u svom tekstu ističe:

“Da mu više državnih institucija nije otvoreno pomagalo u izbjegavanju odlaska u zatvor, što je Nacional razotkrio nekoliko mjeseci kasnije, moguće je da do dojave Mamiću ne bi došlo i da bi on također završio u zatvoru umjesto u bijegu u Bosni i Hercegovini”.

U svom prošlotjednom svjedočenju pred osječkim sudom Zdravko Mamić nije detaljnije opisao Širićevu dojavu da će biti osuđen, na osnovu koje je “večer ranije” pobjegao u BiH, no po sudskom svjedočenju sporni poziv se dogodio 5. lipnja 2018. godine, dan prije izricanja presude.

“Mamić je o tome govorio u kontekstu svog odnosa s osumnjičenim Franjom Vargom, s kojim ga je, po vlastitu priznanju, povezao bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko. “Poznat mi je gospodin Varga. Ne mogu se sjetiti točno kad sam ga upoznao, ali znam da je to bilo tijekom mog suđenja u Osijeku. Moj prijatelj Tomislav Karamarko na kavi mi je dao Vargin telefonski broj i rekao da bi bilo dobro da se čujemo jer ima neke podatke koji bi me zanimali. To je bila Vargina inicijativa, ja nisam znao ni da on postoji”, piše Nacional.

‘Sada imate Mamića da ga osudite na više od pet godina ili će vaši suci završiti kao optuženici’

“Poznato mi je da je Dinko Cvitan održao sastanak u DORH-u sa svojom zamjenicom Zorkom Fumić, tadašnjim šefom tajnih službi Draganom Lozančićem i bivšim predsjednikom Županijskog suda u Osijeku Antom Rašićem te Vitomirom Bijelićem iz MUP-a, nakon što su suci osječkog suda uhvaćeni u koruptivnim mjerama. Tada je rečeno: ‘Sada imate Mamića da ga osudite na više od pet godina ili će vaši suci završiti kao optuženici.’ Tako znam da mi je proces montiran. To mi je (navodne dokaze, op. a.) donosio Hotko, a bio je kod mene sa svojom obitelji i Varga jer sam im platio ljetovanje u Gradcu. Nisam s njim puno razgovarao. Vidjeli smo se svega tri puta fizički. Jednom u Osijeku, drugi put na pet minuta kod njegove kuće u Belišću i treći put kad su se vraćali s mora iz Gradca. Ostali kontakti bili su telefonom ili preko posrednika. Sazvao sam konferenciju za medije i prezentirao materijale koje mi je Varga dao dva dana prije izricanja presude u Osijeku, kada sam saznao da ću biti osuđen, što je bilo u suprotnosti s mojim očekivanjima. Suci Krušlin i Jukić su u birtiji dogovarali moju presudu, ljudi su to čuli, došli u Zagreb i ispričali mi. Budući da Dražen Jelenić nije ništa poduzeo vezano uz tu dokumentaciju, koju je Odvjetništvu predao moj odvjetnik Miljević, shvatio sam o čemu se tu radi i onda sam sjeo u automobil i otišao u BiH. Ono što sam prezentirao na presici samo je mali dio toga što mi je dostavio. Nikada me u životu nećete vidjeti pred tim zločinačkim sudom. Da nisam imao sreću da me nazvao Željko Širić, bio bih 29 mjeseci iza zidova osječkog zatvora”, posvjedočio je Mamić, a prenio Večernji list.

Valja spomenuti kako od srpnja ove godine Ministarstvo pravosuđa i uprave Ivana Malenice uporno pokušava sakriti način na koji Željko Širić služi svoju kaznu i odbija o tome dostaviti dokumente.