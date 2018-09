ZASTRAŠUJUĆI FESTIVAL NASILJA U MOSKVI: Mislite da se navijači tuku samo u Hrvatskoj? Pogledajte ovaj horor ultranasilnih ruskih huligana

To su hard-core huligani koji mnogo vremena provode trenirajući u dvorani

Rusija je poznata kao zemlja koja ima, uz Poljake, vjerojatno najgore nogometne huligane u Europi. Radi se o tzv. “modernim nogometnim huliganima”, odnosno novoj generaciji nogometnih navijača, onih koji treniraju borilačke sportove (MMA, boks i ostalo), ne piju, ne puše, ne drogiraju se…

Ruski huligani otvorili novo crno poglavlje nogometa

Ruski huligani “probudili” su nogometni huliganizam i otvorili novo crno poglavlje najvažnije sporedne stvari na svijetu, podignuvši ga na jednu višu, organiziraniju razinu, prakticirajući tzv. “livade”(dogovorene tučnjave s jednakim brojem ljudi bez oružja, samo na šake).

No, nije im se mrsko potući niti s “rekvizitima”, odnosno s oružjem, raznim predmetima…

U Marseilleu na Euru 2016. godine, uoči utakmice Engleske i Rusije, nerede su izazvali potpuno trijezni, koristeći taktiku, kako su sami poslije otkrili, navlačenja u sporedne uske uličice. Uz to, kontrolirali su sve okolne ulice, ne dopustivši tako da budu napadnuti s leđa, iznimno motivirani da engleske huligane pošalju u ropotarnicu povijesti.

Spremni i utrenirani

Oni su spremni, utrenirani za mnogo veće napore od tučnjave sa suparničkim navijačima. To su hard-core huligani koji mnogo vremena provode trenirajući u dvorani. Fizički su jaki i izdržljivi. To su ljudi koji odlučno odbacuju negativni imidž ruske prošlosti o zemlji koja ima ozbiljnih problema s alkoholom, tolikih da je svojedobno poprimila oblike i nacionalne krize. Bilo je to u trenucima raspada Sovjetskog Saveza, kad je u Rusiji zbog problema s alkoholom životni vijek muškaraca pao sa 65 na 57 godina. Pisali smo već o tome…

Putin smirio huliganske duhove na SP-u, ali…

Na SP-u ovog ljeta ruski huligani nisu bili aktivni jer se predsjednik Rusije Vladimir Putin pobrinuo da do toga ne dođe, pa je na ulicama ruskih gradova domaćina uglavnom vladao mir, nogometna atmosfera bez straha od huliganskih napada.

No, nakon završetka natjecanja koje su Rusi dobro organizirali, nastavili su sa svojim dobrim, starim navikama. Kako javlja site Balkanski navijači koji se bavi navijačkom subkulturom i aktualnim događanjima u regiji, dan uoči odigravanja moskovskog gradskog derbija između CSKA i Spartaka, navijacka ekipa “K.I.D.S” koja podrzava CSKA proslavila je 20 godina svog postojanja.

Na proslavu K.I.D.S-a upalo preko 100 navijača CSKA

Ekipa je, piše spomenuti site, napravila proslavu u jednom baru, a na proslavu je upalo preko 100 nepozvanih gostiju tj navijača Spartaka koji su napali svoje suparnike koji navijaju za CSKA. Ekipa K.I.D.S je imala 30-ak svojih članova na proslavi i teškim naporom uspjela je da zadrži navijače Spartaka da ne uđu u kafić i pokupe im zastave, što u navijačkom svijetu ima posebnu težinu, odnosno znak je da je neka grupa, odnosno ekipa ugašena.

Oni najhrabriji iz redova K.I.D.S-a izletjeli su iz kafića i sukobili se na ruke sa mnogobrojnijim protivnicima. Rezultat tog okršaja je nekoliko oduzetih majica i šalova navijača CSKA.

Odgovor na napad Spartakovih navijača usljedio je sutra dan kada su huligani CSKA čitav dan napadali Spartakove ekipe po gradu, a najžesća tučnjava bila je ispred metro stanice i u metrou kada je preko 50 navijača sudjelovalo u obračunu. To možete vidjeti u priloženim videima dolje.