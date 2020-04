Ubrzo je njegov video podrške prerastao zamišljene razmjere

Dok svijet još uvijek traži lijek protiv koronavirusa, Zadranin Maks Kovačević stvorio je lijepu alternativu. Njegov prijatelj Zoran Bistre u Americi je obolio od koronavirusa, a Maks se potrudio poslati mu poruke koje će mu pomoći da se lakše nosi s bolešću.

“Kad je on dobio koronavirus prije desetak dana, probudio sam se jedno jutro i rekao sam sebi da moram napraviti nešto za tog čovjeka. Inače sam rođen u Americi i on mi je pomogao oko svega. Imamo taj neki blizak familijaran odnos. Pošto znam dosta sportaša, htio sam napraviti samo nekoliko videa da podignem svijest o situaciji, ali kako se sve proširilo, kad sam vidio koja je to emocija, morao sam ići dalje”, ispričao nam je Maks.

Navijači Zadra

Zoran i Maks inače su veliki obožavatelji Košarkaškog kluba Zadar pa su se Maksu počeli i sami od sebe javljati košarkaši i drugi sportaši koji su htjeli poslati poruke podrške Zoranu.

“Slagao sam te videe amaterski, preko najsocijalnije aplikacije moguće. najprije se javio Ivo Jagnjić iz Dalmatina. Poslao sam to Zoranu i on i obitelj su bili oduševljeni. Njegova žena je zvala moju majku i plakala od sreće. Nastavio sam dalje zvati i ljudi su se uključili bez ikakvih pitanja”, ispričao je Maks.

Zavidna postava

Ubrzo je njegov video podrške prerastao zamišljene razmjere. Javljali su se redom Mladen Grdović, Ivan Klasnić, Danijel Subašić, Mate Bulić, Ive Ivanov, Domagoj Duvnjak, Slaven Bilić, Pavle Marčinković, Stipe Žunić, Toni Prostran, Lovre Bašić, Ivan Novačić, Ivana Blažević, Dominić Gilbert, Ante Nazor, Paola Borović, Barnarda Pera, Nikola Moro, Mario Gjira, Aljoša Vojnović, Danijel Zagorac, Jure Buljat, Denis Vrsaljko, Martin Marić, David Ricov, Ivo Jagnjić, Sandro Kulenović, Nikola Jurčević, Matko Jelavić, Josip Tadić, Filip Benković, Rok Stipčević i Matteo Košta.

Cilj je doslovno da svom prijatelju usmjerim pozitivnu energiju. Da osjeti da nije sam. Znao sam da mu nije lako biti u bolnici, ležati bolestan i znam da su mu te poruke pomogle da se oporavi. Mislim da je cilj ispunjen. Ujedinili su se ponovo svi ti ljudi za jedan dobar cilj. Počeli su i sami od sebe slati poruke. Duvnjak, Slaven Bilić, Mate Bulić. Grdović me zvao i pitao jesam li normalan i rekao da sam napravio veliku stvar za svog prijatelja. Hvala svima koji su se odazvali”, zaključio je Kovačević.

Pogledajte kako izgleda njegov video:

