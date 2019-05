View this post on Instagram

Dicen que toda opinión, es una visión cargada de historia personal, y toda crítica es una confesión. Les digo esto por aquellas críticas sobre lo masculino que según muchas dicen se ve mi cuerpo. Y no se alcanzan a imaginar cómo me gusta tener este cuerpo de hombre!! Cada día me levanto más motivada a trabajar cada músculito de mi cuerpo porq no hay nada más motivante que mirarte al espejo, sentirte bien y gustarte. Para gustos los colores pero no acepto críticas constructivas de quien no ha construido nada. Solo buena vibra!!!❤️💋