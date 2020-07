ELITNA PROSTITUTKA RAZOTKRILA RONALDA: Za iživljavanje u krevetu dao čak 10.000 eura; ‘Bilo je grubo, ali brzo se sve završilo’

U Brazilu se znalo za njezin posao izvan voditeljskih i manekenskih voda

Poznata brazilska TV voditeljica i bivša Miss Bum Bum Andressa Urach, otkrila je u svojoj autobiografiji “I died to live” kakav su seks imali ona i Portugalac Cristiano Ronaldo kada je radila kao elitna prostitutka. Navodi se kako je za seks s njom CR7 inkasirao čak 10.000 eura…

‘Pretvorila sam svoje tijelo u jeftinu robu i zaradila na tome’

U Brazilu se znalo za njezin posao izvan voditeljskih i manekenskih voda, a nju su si mogli priuštiti samo oni koji su imali novca. Bila je jedna od najtraženijih brazilskih prostitutki, a sama je priznala kako je do 27. godine spavala s “možda i više od tisuću muškaraca”…

“Pretvorila sam svoje tijelo u jeftinu robu i zaradila na tome”, otkrila je Andressa. Zbog svoje popularnosti zapazio ju je i Cristiano Ronaldo. Susret s njim ona nikad neće zaboraviti…

“Ronaldu su me preporučila dvojica nogometaša s kojima sam već spavala. Nazvao me je i pitao imam li zaista imam najbolju guzu u Brazilu. Tako je sve počelo”, dodala je Andressa koja je otkrila i detalje susreta i provoda s Portugalcem…

‘Kratko smo razgovarali o tome što ćemo raditi, a onda me samo zgrabio’

“Dok sam bila u liftu, srce mi je ubrzano kucalo jer sam znala da me sekunde dijele od susreta sa slavnim Ronaldom. Kada su se otvorila vrata njegove sobe, dočekao me s osmijehom i uljudno pozvao unutra. Kratko smo razgovarali o tome što ćemo raditi, a onda me samo zgrabio. Imali smo grub i divlji seks, nisam ni slutila da je takav. Ronaldo je veoma agresivan u krevetu. Sve se završilo dosta brzo”, napisala je u svojoj knjizi Andressa, a prenijeli strani mediji.

Zanimljiva okolnost je da je u vrijeme kad je okretao broj elitnih prostitutki Ronaldo bio u vezi s Irinom Shayk koja ga je nakon nekog vremena ostavila.