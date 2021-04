Pilar Rubio objavila je fotku iz svoje privatne teretane, a svima je zapao u oko jedan detalj iz zrcala

Pilar Rubio, zanosna supruga Sergija Ramosa, kapetana Reala iz Madrida, na svom je Instagram profilu potvrdila da njezin suprug ima koronavirus i otkrila kako se osjeća dobro i kako nema nikakve simptome. Ona, zajedno s Ramosom, dane u karanteni provodi vježbajući u teretani koju imaju u svojoj megaluksuznoj vili u Madridu. No, jedna fotografija zapalila je društvene mreže a to je ova priložena u kojoj se može vidjeti u zrcalu jedan detalj zbog kojeg mnogi uzdišu, a to je njezina stražnjica…

“Na sreću kod mene je potpuno asimptomatski slučaj i nalazim se u karanteni. Vježbanje je i danas odrađeno”, stoji u opisu fotografije. Inače, Sergio i Pilar imaju četvero djece.