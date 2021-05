Chelsea Anne Green je ogorčena i mami muške uzdahe – za kaznu

Chelsea Anne Green kanadska je profesionalna hrvačica, kaskaderka i model. Radila je za poznatu WWE pod svojim pravim imenom, kao i za Impact Wrestling, Laurel Van Ness. Sad Chelsea otkriva kako joj je nedavno WWE organizacija poslala kući stvari u vreći za smeće, koje k tome uopće nisu njezine, nego od druge kolegice, javlja britanski tabloid The Sun. Time je ugledna kečerska organizacija pokazala nepoštovanje prema svojim borcima. To ju je jako pogodilo iako se radi o čvrstoj ženi koja je naviknula na grubost u svom poslu, pa i neke stvari koje nemaju veze s poslom nego su pitanje ophođenja prema ljudima, ne samo nju nego i ostale aktere zabune koja je sramotna u ovoj situaciji u kojoj se dogodila.

Zamamna tridesetogodišnjakinja je jedna od devet zvijezda kojima su se prošlog mjeseca u WWE organizaciji zahvalili na suradnji zbog smanjenja proračuna, zajedno s Mickiejem Jamesom, Samoom Joeom i Billie Kay.

Bešćutni oproštajni paket

A Kanađanka je izjavila da su joj, poput Jamesa, u velikoj torbi poslani svi predmeti koje je ostavila u dvorani WWE-a, ali kako nisu njezini. Bešćutni oproštajni paket bio je noćna mora za nju…

James se odmah oglasio na društvenim mrežama kako bi pokazao svoje gađenje, a Triple H i Stephanie McMahon pružili su svoje isprike, dok joj je Vince McMahon telefonirao da joj se ispriča.

Green je otad izjavila da se i njoj dogodilo, samo da bi saznala da njezin paket njege uključuje predmete koji pripadaju Nataliji i drugim hrvačima.

Brzo shvatila o čemu se tu radi

Govoreći o svom podcastu 50 Shades of Green, rekla je:

“Nakon daljnjeg pregleda vreće za smeće, počela sam shvaćati: Nisam baš sigurna što se nalazi u ovoj vreći za smeće, odnosno da je to smeće, pa to su nečije stvari. Prvo sam izvukla neke crne čizme. Prekrasne crne čizme, ali ne i moje crne. Zatim izvučem drugi par crnih čizama. Opet, prekrasne čizme, ne moje čizme. Evo, dolazimo do treće stavke. Treća stavka bila je najljepša, malo kožno slijeganje ramenima s klinovima, dijamantima, malenim flappy stvarčicama i ružičastim draguljima i svakakvim stvarima. Sad, ako poznajete žensko hrvanje, znate da je osoba koja nosi crnu kožu s ružičastom uvijek ista osoba. To će uvijek biti Nattie (Natalya). Tako sam odmah znao da je sadržaj moje kutije zapravo Nattieina kutija”, kazala je Chelsea Anne Green i dodala:

‘Stvari u kutiji su skupe’

“Mnogo je toga bilo od Nattie, ali naišla sam na neke zanimljive stvarčice. Neke slatke male suknjice, neke slatke male haljine i stvari koje su nekako izgledale poput Laninih ili Liv [Morgan]. Dakle, sadržaj moje kutije u stvari nije bio moj [već i mnoge druge žene. Tako sam im to dala do znanja i osobi koju ne želim imenovati, jer je ona koja neće biti imenovana puštena iz WWE-a, rekao mi je da odložim kutiju nekom dam. ‘Pošaljite kutiju na put, vratite ju vlasniku’. Bila sam potresena. Jer evo u čemu je stvar, sadržaj ove kutije je skup. Hrvačke čizme su skupe, oprema je skupa, odjeća, sve je skupo. Neću ga samo odnijeti kod nekog, predati i nadati se da će doći do Tampe.”

Green zabavlja svoje pratitelje na Instagramu objavljujući brojne drske objave kojima itekako voli provocirati, pišu Englezi. Njezina slika u ružičastom kupaćem kostimu na krevetu s naočalama, poput kakve profesorice ubrzava pulsiranje, a jedan od njezinih obožavatelja komentirao je: “Izgledaš nevjerojatno.”

Drugi je poručio: “Prekrasna si, wau.”

Treći je dodao: “Jedva čekam da te ponovno vidim u ringu.”