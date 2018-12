VRUĆA FITNES TRENERICA RADI ČUDA: Za nju govore kako može sve, a ‘najbolja guza Istoka’ im se odužuje na jedan poseban način

View this post on Instagram

Мне так хочется обратно😭 Я просто должна была родится в какой-нибудь жаркой стране, где не бывает холода и снега😔 Там все прекрасно, но как только возвращаюсь в город начинается жуткая апатия, да ещё такая сильная, что ничем невозможно отвлечься. В последнее время все чаще задумываюсь о переезде, возможно то, что здесь, это просто не для меня?