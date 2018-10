VIDNO UMORNI IVAN LEKO VRATIO SE NA POSAO: ‘Nevin je uhićen pred djecom, sprat ću ljagu s njegovog imena. On je pošten čovjek’

Heeft Club Brugge nog vertrouwen in trainer Leko? "Als men hoort dat hij volledig vrij is zonder voorwaarden, denk ik dat Club hem nog meer in de armen zal sluiten", advocaat Walter Van Steenbrugge #terzaketv pic.twitter.com/DUvbe3TH1H

— Terzake (@terzaketv) October 11, 2018