[VIDEO] TAKO TO RADE ‘CIVILIZIRANI’ AMERIKANCI: Čovjeka su zbog dvije riječi bacili na pod i izbili od batina

Nije baš u najboljem redu prošlo slavlje naslova NBA prvaka Los Angeles Lakersa. Policija najvećeg kalifornijskog grada oglasila se i izvijestila da je 76 ljudi uhićeno, a pri divljanju u proslavi ozlijeđeno je osam policajaca koji su morali i uzvratiti napad tih „navijače“.

No jedna je scena već sad obišla svijet. Navijači Lakersa slavili su tragično preminulog Kobeja Bryanta čije su ime uzvikivali. Jedan je čovjek prošao pored njih i navodno uzviknuo „jebeš Kobeja“, što je jako naljutilo navijače.

MA KAKAV IRVING I DURANT, AMERIKANCI POLUDJELI ZA DRAŽENOM: Jedna objava na internetu izazvala je pravu pomamu

Uskoro su ga napali, srušili na tlo i počeli ga cipelariti. Postoje i snimke na kojima se može vidjeti ta brutalnost. Evo kako to rade „civiliziran“ Amerikanci.

Dude said “Fuck Kobe” during a Lakers celebration… Never disrespect the GOAT in LA unless you want to get ya ass beat pic.twitter.com/LyB08qCp5P

— Lakeshow (@CountOn24) October 13, 2020