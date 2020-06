[VIDEO] STRAVA I UŽAS: Predstavio se kao UFC borac i upucao osmero ljudi; Amerika zgrožena monstruoznim činom

Foto: Screenshot: You Tube

Policija istražuje tko je povukao obarač zbog čega je osam ljudi ostalo ležati obliveno krvlju

Težak zločin dogodio se u američkoj saveznoj državi Texas proteklog tjedna. Američki KSAT 12 javlja kako je najmanje osam osoba upucano i pritom ranjeno od strane jednog, prema izvještavanju američkih medija još uvijek nepoznatog atentatora u San Antoniju.

Pet žena i tri muškarca između 23 i 41 godine starosti su ranjeni

Policija istražuje tko je povukao obarač zbog čega je osam ljudi ostalo ležati obliveno krvlju. Kako službeni izvještaj govori, pet žena i tri muškarca između 23 i 41 godine starosti su ranjeni, no trenutno su stabilno. Spomenuti atentator se udaljio sa svojim društvom te još uvijek nije javno identificiran, kao što nije niti poznato radi li se uistinu o UFC borcu. Jer, atentator, kako ga opisuju tamošnji novinari, kazao je upravo to, da je on UFC borac…

Naime, nakon što je grupa ljudi udaljena iz bara gdje su se zabavljali, jedan od njih se vratio s automatskih oružjem nakon što je bio izbačen iz kluba, a nakon čega je poput kakvog luđaka, monstruma, zapucao po okupljenom mnoštvu. Očito iz osvete, pomračenog uma…

Nakon što je s društvom udaljen iz kluba, spomenuti muškarac vratio se u društvu trojice prijatelja, a šef policije u San Antoniju William McManus u službenom obraćanju medijima otkrio je djelić događaja:

‘Ne znate li vi tko sam ja? Ja sam UFC borac iz Kalifornije’

“Ne znate li vi tko sam ja? Ja sam UFC borac iz Kalifornije”, citirao je njegove riječi šef policije, nakon čega je dodao:

“Vratio se do svog auta te uzeo automatsku pušku. Prešao je cestu i onda nasumično otvorio vatru na okupljene ljude, koji su se u tom trenutku zabavljali i nisu znali što će se dogoditi.”

Inače, ovaj teški i neshvatljivi Incident dogodio se na parkiralištu REBAR-a, baru u bloku 8000 Broadway, južno od Loop 410, oko 23 i 30 u petak navečer, izjavio je šef policijske uprave San Antonija William McManus.

Svi su stabilno

“Svi su u stabilnom stanju, najozbiljniji ranjenik zadobio je prostrijelnu ranu leđa”, kazao je McManus, dodajući da je šestero žrtava samostalno prevezeno u bolnicu.

Policija traga za napadačem koji je pobjegao s lica mjesta u vozilu nakon što je ispalio više metaka. McManus je rekao da ne vjeruje da trenutačno postoji rizik za stanovnike tog područja od tog manijaka.