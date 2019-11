[VIDEO] STOP THE VAR IN CROATIA: Dinamova utakmica sa Šahtarom opjevana na način kakav nikad prije niste čuli

Na Facebook stranici Glazbenog sastava Kavaliri osvanula je prigodna pjesma u “čast” Dinamove utakmice

Teško su navijači Dinama spavali prošle noći. Onakvo prosipanje bodova po travnjaku Maksimira rijetko je kad viđeno i bio je to pravi šok za Nenada Bjelicu i njegovu momčad.

No nisu se propustili neki i malo našaliti s cijelom tom situacijom. Kako je trener Dinama kritizirao VAR nakon utakmice, Na Facebook stranici Glazbenog sastava Kavaliri osvanula je i prigodna pjesma Stop the VAR in Croatia.

Teško je za prvi tren dati valjanu recenziju tog hita pa najbolje da poslušate sami:

Inače, obrada je to pjesme Tomislava Ivčića koja je nastala za vrijeme Domovinskog rata.