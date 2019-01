[VIDEO] SPRIJEČENA KATASTROFA U PORTUGALU: Navijači Sportinga zapalili svoju tribinu, spašavali ih vatrogasci

Malo je nedostajalo da se dogodi prava tragedija

Veliki derbi jučer je odigran u Portugalu između Sportinga i Porta, ali nažalost navijači nisu vidjeli golove. Sporting i Porto odigrali su meč bez golova što se dugo nije dogodio, no uzbuđenja nije nedostajalo bez obzira na to.

To se prvenstveno odnosi na domaće navijače koji su priredili spektakularnu atmosferu na tribinama. Ipak, dio navijača Sportinga se previše zanio i sami su zapalili svoju tribinu. Na svu sreću vatrogasci su ekspresno reagirali i ugasili požar, a video je postao hit na društvenim mrežama.

Sporting é bué lit 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/WuQbsPfKcK — Manuel 💚 (@manuelrego27) January 12, 2019

Vatrogasci spasili stvar

Do požara je došlo kada je jedan od navijača bacio baklju na stolicu koju je ubrzo zahvatio plamen koji se počeo širiti. No, vatrogasci su odmah reagirali i spriječili katastrofu u kojoj je vrlo lako moglo doći do ozbiljnih posljedica za ljude na tribini.

Nije ovo prvi puta da atmosfera na tribinama u Portugalu prijeđe granicu do koje se smije ići kako drugi ne bi bili ugroženi, ali srećom, revni vatrogasci još jednom su izašli kao pobjednici iz dvoboja s vatrom i nerazumnim ponašanjem navijača.