Kraj prošle godine obilježila je i smrt velikog Diega Maradone. Mali zeleni napustio je svijet u prilično nerazriješenim okolnostima u 61. godini života. Maradona je, prema prvim navodima, preminuo od plućnog edema i srčanog udara, ali Argentinci nisu prepustili stvari slučaju i ubrzo je pokrenuta detaljna istraga oko smrti slavnog nogometaša.

Stigle su nakon toga optužbe na račun njegova liječnika Leopolda Luquea, kao i medicinskog tima koji se skrbio o njemu jer Maradona je pušten na kućno liječenje nedugo nakon što je imao tešku operaciju hematoma na mozgu. I da nešto doista nije bilo kako treba vidjelo se sada kada je argentinska televizija Telefe objavila rezultate autopsije. Kako navode, u krvi nisu pronađeni tragovi droge i alkohola, ali zato tvrde kako Diego nije preminuo mirnom i bezbolnom smrću kako se tvrdilo već da je umirao u teškoj agoniji između šest i osam sati.

Na društvene mreže procurila je Maradonina snimka za koju se vjeruje da je jedna od posljednjih, ako ne i posljednja koju je u životu snimio. Na njoj se obraća svom liječniku Luqueu koji se smatra ponajvećim krivcem jer ga se nije na pravi način liječilo. Maradona je, očito, mislio da će s njim biti sve u redu.

“Malo sam rasječen, ali sve je u redu. Znaš da ne volim previše intimne trenutke, ali u društvu dobrih ljudi izlazim iz svog oklopa. Šaljem ti poljubac Luque. Leopoldo Jacinto Luque”, govori Maradona u tom videu.

Procurio i razgovor liječnika

Ne bi tu ništa bilo čudno da pred koji dan nije procurila snimka razgovora Luquea sa psihijatricom Augustinom Cosachovom.

“Upravo sam na autoputu. Čini se da je mrtav? Kladim se da je mrtav. Znaš onu ulicu kojom stalno idemo, idi njome do Italije i doći ćeš do Santa Maríe de Tigre”, čuje se Luqueov glas.

“Čini se da je imao srčani udar i da debeli odlazi kvragu. Nemamo pojma što je dovraga učinio, na putu sam, dolazim”, nastavlja Luque.

Agustina Coachova slala je pak Luque poruke.

“U ovom trenutku je s timom u hitnoj, oživljavaju ga, ali nemaju velike šanse. Hitna je zakasnila deset ili petnaest minuta”, napisala je.

“Ušli smo u sobu, a Diego je bio hladan, jako hladan. Pokušali smo ga oživjeti i podići mu temperaturu, ali nismo uspjeli. Napustio sam sobu, ništa mi ne govore pa sam otišao. To je to. Augustina, to je ono što smo morali učiniti. Obitelj je bila svjesna svega, razgovarali smo”, odgovorio je Maradonin liječnik na snimci koja je objavljena.