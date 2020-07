Miralem Pjanić nedavno je postao najskuplji nogometaš iz Bosne i Hercegovine svih vremena. Kako nije formalno razmijenjen za Arthura, već je Barcelona objavila koliko ga je platila, oborio je rekord.

Tridesetogodišnji veznjak očito je proživio te trenutke vrlo emocionalno. Pjanić je svojim objavama na društvenim mrežama dao do znanja da prelazak u Barcelonu nije za njega “samo posao”, već svojevrsno ostvarenje sna.

Povodom ovog velikog transfera Pjanić je organizirao feštu na kojoj je bilo također vrlo emotivno. Najzanimljiviji trenutak zabave uz popularnog pjevača narodne muzike Šerifa Konjevića bio je kad je Miralem zagrlio svog oca i zaplakao na jednu od Šerifovih pjesama.

🤩🇧🇦 New signing Miralem Pjanić organised a party to celebrate his transfer to Barcelona. Look how happy he is… [fb safet suljkanovic via faktor] pic.twitter.com/C7BiQhv3XJ

— barcacentre (@barcacentre) July 1, 2020