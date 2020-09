Dok se hrvatska nogometna reprezentacija priprema za ogled s Francuskom u Ligi nacija, kapetan Vatrenih u odsutnosti Luka Modrić priprema se za novu sezonu s Real Madridom.

I to na kakav način. Modrić je uočen kako stiže na trening Real Madrida u automobili vrijednom oko 200 tisuća eura.

MADRIĐANI POKAZALI KOLIKO CIJENE LUKU MODRIĆA: ‘U siječnju će sjesti za stol i sve dogovoriti’

Radi se o popularnom Bentleyjevu modelu Continental GT, a pogledajte kako je izgledao njegov ulazak u trening-kamp Barcelone.

Modric arriving for #RMtraining in his €200,000 Bentley Continental GT. pic.twitter.com/RlgsibR4IF

— M•A•J (@Ultra_Suristic) September 6, 2020