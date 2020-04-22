Inače, Irinin Instagram pun je sličnih sadržaja
Ne vidimo baš svaki dan predsjednicu nekog nogometnog kluba kako se skida gola, ali danas je jedan od tih dana.
Irina Morožuk predsjednica je amaterskog kluba FC Lion iz ukrajinskog grada Lavova, a na Instagramu je sama ovih dana objavila snimku na kojoj se skida.
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Твоё тело , твоё дело Может я рассказывала о том , что я весила всю молодость 42 кг ? ) дааа , было такое время 😁 И это при том , что я питалась максимально безобразно ☝🏼 Потом ближе к 22 годам я начала весить около 50 кг. Я решила , что это много и решила сесть на диету! А диета заключалась « отказом от Еды» 🤦🏼♀️ на протяжении недели я сделала пару йогуртов и все. Конечно я худела , но потом все заканчивалось срывом и миской вареников на ночь 🤷🏼♀️😬 Конечно мой организм послал меня нахрен и привет +8 кг. Чтобы вы понимали 58 кг – это для меня ну оооооочень много ! Учитывая то , что ни дня в спорте и минимум мышечной массы , так к этому всему я поправлялась очень не пропорционально🤮 Пузельник, щеки , бока 🤭 И тут я сказала себе стоп ✋🏼 и пошла в зал. Я тренировалась очень много ! Около 2 часов , ежедневно и ела сухую куриную грудку и прочую хрень ! Было очень тяжко , а результаты радовали не сильно.. 🙄 Сбился сон , постоянный стресс и желание сожрать все на своём пути. За каждый лишний грамм я себя ненавидела.. и так до самой беременности. В первый день , когда я узнала что жду ребёнка , подалась во все тяжкие! Макароны заедала хлебом 😂 Рецепт красивого тела , я нашла чуть больше 2 лет назад. Первое – это я сменила стиль тренировок. И начала не отказывать себе в еде! Понимание , что могу съесть все что хочу , на психологическом уровне , избавило меня от постоянного желания че нибудь сожрать. Перестала контролировать количество и режим питания. В общем отпустила навязчивую идею похудеть. А спорт определила как образ жизни. Как почистить зубы , как помыться в душе и т.д .. и все пошло как по маслу. Если я раньше думала , что я склонна к полноте , так теперь уже и не знаю 🤷🏼♀️ Практически никогда не заставляю себя тренироваться , так как спорт является полноценной частью моей жизни. И я уже не знаю как жила без него. Я далеко не идеальна , но знаю одно правило ☝🏼 Если ты хочешь , чтобы результат был долговечным , все должно быть постепенно и без вреда себе , физически и психологически.
“Moje tijelo, moj problem”, napisala je između ostalog zgodna Irina uz svoju snimku koja je ubrzo postala popularna na društvenim mrežama.
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Inače, Irinin Instagram pun je sličnih sadržaja. Pogledajte:
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Давайте расскажу вам про уколы Красоты ) я думаю это очень актуальная тема 😊 Всех сильно беспокоит , что ж я творю с собой и как я буду выглядеть через лет 10 😅 Плохое мнение о уколах Красоты у тех , кто не образован в косметологии и кто не пробовал. Это когда мужики говорят , что силиконовые сиськи фу и им они вообще не нравятся , а это все го лишь потому , что они ни разу с ними не игрались 😉😂 . Так вот .. продолжим 😎 Все мы знаем , что возраст берет своё .. к сожалению. -кожа теряет упругость ,эластичность -увеличивается глубина морщинок Для этого у нас есть биоревитализация. Биоревитализация – это процедура, которая направлена на улучшение качества кожи пациента. Суть процедуры биоревитализации заключается во введении внутрь кожи при помощи многочисленных инъекций препаратов, основой которых является гиалуроновая кислота низкой концентрации. . Что ж такое гиалуроновая кислота ?😱 Гилуронка Является одним из основных компонентов внеклеточного матрикса, содержится во многих биологических жидкостях (слюне, синовиальной жидкости и др.). Т.е – это то , что вырабатывает наш организм , дебилы! . Пошли дальше 😇 Ботокс (бутолоксин) — это препарат, который нарушает передачу импульса от нервного окончания к мышце, тем самым расслабляя ее. ( т.е, расслабляет мышцу лба, к примеру , она становиться неактивной и не появляются горизонтальные заломы , которые мы называем морщины ) Поэтому , дауны , которые мне пишут про мой ботокс в губах , теперь должны понять , что я бы не смогла говорить , если бы мне ввели туда токсин. . И так , я думаю я понятно объяснила о основных процедурах , которые я делаю. Почему то во внутрь вы принимаете витамины и считаете это полезным ☝🏼 А такие же витамины для кожи нет 😂🤦🏼♀️ ( умы, блять ) А теперь ответ на вопрос , волнующих некоторых необразованных людей ) что ж Ира будет с тобой через лет 10???😱 . Я буду молодая , ахуенно- красивая 40 летняя женщина 😉🤝 Дякую за увагу)
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Рубрика «сраные советы от Ирины Морозюк» Давайте поговорим о самооценке? . Недавно начала работать с психологом и безумно этому рада. Как оказывается, что у меня занижена самооценка ☝🏼 И вы знаете , что с такой проблемой живет очень большая часть населения. Любить себя очень сложно , но очень нужно! Многие из нас , в том числе и я , заблуждаются насколько это важно. Потому что единственный человек , который будет с вами до конца жизни -это ты сам. Поэтому каждому надо работать над самооценкой и избавляться от комплексов. И только когда вы перестанете нуждаться в чей то любви и поддержке , тогда вы по-настоящему себя любите и цените 😉🥰
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Друзья! Спасибо большое за поздравление!! Я читаю Директ и мне безумно приятно! К сожалению каждому не отвечу , очень вас много 🥰😍🤤 Но я безумно благодарна за ваше внимание 🙏🏼☺️ Всех поздравляю 🥳 всех с Новым годом 🎁🎆 и пусть те тёплые слова , сказанные мне , вернуться вам вдвойне 🙏🏼 всех люблю ❤️ Merry Christmas and happy new year 🥳
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Первый раз отдыхаю без ребёнка ☝🏼 тяжело морально было оставить моего сладкого на неделю и я очень соскучилась( но … однозначно мне это было надо 🙏🏼 отвлечься от суеты , не думаю о делах и т.д. Главное , чтобы по прилету депрессуху не словить 😂 все очень красочно здесь 😁 Вечный движ в любой день недели 😂🤦🏼♀️Хотя впереди Новый Год , обжираловка оливьехой и самогончик дедуля мой подогнал вкусный 🤣💪🏼 думаю все будет чики -пики ☝🏼😎
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Привет Дубай 😁 Со второй попытки прилетела 😎 Сегодня , конечно , денёк 😅 Почувствовала себя этим чудаком , что в аэропорту жил 😂 Мы приехали в отель в 9 утра , а в 14 только заселили 😂 немного бомжевали 😭 В туалете мылись , на пляже спали 😂😂😂 Но так как я без ребёнка , то норм ☝🏼😎 Уже наслаждаюсь видом с 27 этажа 🖤 Всем хорошего дня , а мне отдыха 😘
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Доброе времени суток 👋🏼 ) Приснился мне сон , где я вижу крушение самолёта , решила зайти посмотреть значения .. хоть я и не верю в эти все толкования снов , но любопытство берет верх 😂🤦🏼♀️ И конечно на различных сайтах есть толкование от разных людей , типа экспертов. Прочитав некоторых , мне и пришло желание написать пост. Сейчас в современном мире , все больше и больше набирают обороты псевдо- советчики бл*ть 🙄 Сука одни мотиваторы , спикеры и коучи. Непонятные полупокеры учат строить сумасшедшие бЫзнЭсЫ , хотя это Патык максимум может построить домик из спичек , а Инста тигрицы – открывать свои ,всевозможные ,чакры 😂😭 А меня , честно , рыгать тянет от этих всех экспертов 🤦🏼♀️🤮 – Сейчас объясню почему ! Во первых , человек , которые хочет работать с другими людьми , чему то обучать , мотивировать и т.д . должен быть обязательно дипломированным специалистом … особенно если это касается психологии ! Во вторых , психолог как и монах .. не каждому дано ! Не могут все быть психологами , закончив институт. Этот человек должен быть призван .. Он должен тонко чувствовать людей , должен уметь абстрагироваться от своих жизненных принципов , должна быть развита интуиция и т.д. -У меня есть опыт работы с психологами и некоторым хотелось набить еб*ло ! -А те бабы , которые учат как вести себя с мужиком , как поступать в отношениях и так далее , так это вообще полное дно .. Я однажды таких встречала ☝🏼 И у большинства, свои отношения дерьмо- дерьмищем 🤣😭 -Конечно есть какие то общие советы для девушек , но их парочку и они очень все простые и легкие. Все остальное , то что глубже -это работа с опытным психотерапевтом и только ! -Потому что , человек не похож на человека , а отношения на отношения .. -если один парень носит через день цветы , поёт серенады .. а другой пишет «шо ты?» , нельзя сказать , что первый любит , а второй нет ! У каждого своя манера , каждый по разному показывает и проявляет свою любовь .. поэтому ,бл*ть , отписывайтесь от этих всех идиотов! И напоследок смотри в комментариях ⤵️
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