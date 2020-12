Prekršio je i koronamjere prošli mjesec kad je s Ruiz odletio na Kanarske otoke kako bi se zabavljao s njom i njenim prijateljicama. U cijelu priču uključila se i druga manekenka Rocio Amar koja je izašla u medije s pričom da je Jese s njom varao svoju tadašnju djevojku

Sjećamo ga se kao mlade nadolazeće zvijezde Real Madrida, energičnog igrača s puno potencijala, no Jese Rodriguez posljednjih je dana doživio kolaps u svojoj karijeri.

Nekad krilni napadač Real Madrida potjeran je iz PSG-a pola godine prije nego mu je istekao ugovor, a na sve je utjecala i fatalna manekenka Rocio Amar te njegova „djevojka“ Aurah Ruiz.

[FOTO] PROVOKATIVNA FOTKA NAJSEKSI NOGOMETNE DJELATNICE U REGIJI: Zgodna Srpkinja ne srami se ničega

Za otkaz je potrebno troje

Komplicirana je to priča o ljubavnom (ili nešto približno) trokutu u kojem se našao Rodriguez kojem, očito, jedna seksi djevojka nije bila dovoljna. Sa Ruiz Jese ima i djecu, no često su se rastajali pa opet sastajali.

Prekršio je i koronamjere prošli mjesec kad je s Ruiz odletio na Kanarske otoke kako bi se zabavljao s njom i njenim prijateljicama. U cijelu priču uključila se i druga manekenka Rocio Amar koja je izašla u medije s pričom da je Jese s njom varao svoju tadašnju djevojku.

Rocio Amar rekla je i da su ona i nogometaš imali „seksualne susrete“ dok je on još igrao za Real Madrid.

Da zaključimo priču, postalo je sve to ružno i stiglo je do medija, a još je k tomu i procurila snimka na kojoj Jese za svoju djevojku govori da je “luda i nije normalna“. Dovoljno je to bilo da ga klub potjera je od njega nije bilo neke prevelike koristi na terenu jer su se njegove egzibicije van travnjaka značajno utjecale na njegovu igru.