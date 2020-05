[VIDEO] GOLE SLIKE I SNIMKE IZAZVALE RAT MMA BORKINJA: Napala suparnicu zbog provokativnih videa – ‘Jesmo li striptizete’?

Baš je gadno zaiskrilo na Twitteru ovih dana između dvaju MMA borkinja iz dvaju najjačih promocija, UFC-a i Bellatora. Bellatorova Valerie Loureda na žestokom je udaru suparnice iz druge organizacije, Macy Chiasson i to zbog objava seksi videa i slika na društvenim mrežama.

“Ne mogu više izdržati. Je li to poruka koju želimo prenositi? Jesmo li mi ovdje da se borimo i budemo uzori ili da budemo striptizete za mizogine muške fanove”, napisala je na Twitteru UFC-ova borkinja Chiasson.

Lol I fucking can’t anymore.

Is this the message we want to continue to convey to not only our future leaders but to the disgusting already misogynistic dudes out here.

Are we here to fight and be role models or are we here for male followers and strip teases.#bringwmmaback https://t.co/vzPMYtZllI

— Macy Chiasson (@macy_chiasson) May 27, 2020