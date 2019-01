[VIDEO] GIMNASTIČARKA SENZUALNIM NASTUPOM PODIGLA TEMPERATURU: ‘Vagina me boli od samog gledanja’

Nevjerojatnim nastupom potpuno je raspametila sve prisutne i pobrala lovorike

Gimnastičarka sveučilišta UCLA, Katelyn Ohashi, raspametila je javnost svojom točkom koja se brzo proširila internetom Mnogi su njezinu točku na parteru proglasili najboljom u povijesti, a čak tvrde kako ni maksimalni broj bodova nije dovoljan da se ocijeni ova izvedba.

Zanimljivi komentari

Međutim, glas naroda zapravo govori koliko je ova izvedba sjajna. “Mislim da sam istegnuo pola ligamenata samo gledajući ovo”, “Užitak je ovo gledati”, komentirali su gledatelji, a posebno su oduševljeni bili špagom koju je započela u zraku i završila na parteru te se odmah vratila u vertikalu.

“Vagina me boli od samog gledanja”, komentirala je jedna gledateljica. Sigurni smo kako je bilo još onih koje su zaboljeli određeni dijelovi tijela i od same pomisli na to da naprave što je ona ovdje uspjela napraviti.