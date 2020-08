Huligani su po gradu palili kante za smeće i automobile, krali po trgovinama, kioscima i kafićima te se sukobili s policijom koja je reagirala suzavcem, piše portal France24

Dok se u Lisabonu igralo finale Lige prvaka, u Parizu je vladao kaos. Huligani koji sebe zovu navijačima PSG-a u svom su gradu demolirali objekte i palili automobile te se sukobljavali s policijom.

Eskalacija nasilja za vrijeme utakmice koja se igrala stotinama kilometara daleko dovela je do uhićenja 148 osoba, pišu strani mediji.

Oko tri tisuće policajaca bilo je raspoređeno po središtu Pariza i oko stadiona Park prinčeva tijekom i nakon finalnog ogleda Lige prvaka između PSG-a i Bayerna koja se igrala u nedjelju u Lisabonu. Policija je velikim brojem ljudi željela spriječiti nasilje i nemile scene koje su se dogodila nakon pobjede PSG-a u polufinalu Lige prvaka, no nije im to baš pošlo za rukom.

[FOTO] KAPETAN PSG-A RASTUŽIO MILIJUNE NAVIJAČA DILJEM SVIJETA: Njegove riječi itekako imaju težinu i sve objašnjavaju

Eskalacija nasilja

Huligani su po gradu palili kante za smeće i automobile, krali po trgovinama, kioscima i kafićima te se sukobili s policijom koja je reagirala suzavcem, piše portal France24. Internetom kruže snimke nasilja, bacite pogled kako je to izgledalo:

The riots in Paris are escalating. pic.twitter.com/uWrRLL7eEq — Steve Laws (@SteveLaws19) August 23, 2020

Jack Dawkins https://t.co/wQGNPZZ45C "Riots in the city of love, Paris last night. I don't suspect the media have told you this." pic.twitter.com/80Dn1LDlhY — Vicky (@2tweetaboutit) August 19, 2020