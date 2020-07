Nevjerojatne snimke stižu iz savezne američke države Arizone. Naime, tamo je tijekom požara na jednoj kući zarobljena na drugom katu ostala majka s djetetom, a njihove krikove čuo je Phillip Banks, bivši igrač američkog nogometa na Sveučilištu Saddleback iz Južne Karoline.

Kako pišu američki mediji, ovaj je 28-godišnjak uhvatio dijete koje je majka bacila s drugog kata. Dijete je prošlo bez većih ozljeda.

“Vodio me isključivo instinkt, nisam imao vremena puno razmišljati. Instiktivno sam reagirao. Srećom znam kako uhvatiti loptu, pa sam tako uhvatio i trogodišnjeg dječaka, iako se okretao u zraku poput propelera. Ali, srećom mi je meko sletio u krilo”, kasnije je rekao Banks.

Majka, nažalost, nije preživjela požar. Pogledajte snimku kojoj se divi cijeli svijet.

AMAZING!

Former college WR and retired marine Phillip Banks makes an incredible catch to save a baby thrown from burning building.pic.twitter.com/nqiBrE2xJJ

— LifeNews.com (@LifeNewsHQ) July 10, 2020