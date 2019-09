TENK NA MARAKANI PODIGAO VELIKU BURU U ČITAVOJ REGIJI: Tvrdilo se da je to hrvatski tenk iz Vukovara, no Zvezdaši kažu nešto skroz drugo

Zanimljivo je još reći kako su iz Zvezde predstavili ovaj morbidan spomenik. Oni su uvjereni kako je riječ i atrakciji.

Malo čime nas navijači Crvene zvezde još mogu iznenaditi, od slika četničkog vojvode Draže Mihailovića, veličanja Ratka Mladića, pa sve do srpske zastave s natpisom “Vukovar”, ali ovo je zaista previše. Ispred ulaza na beogradsku Marakanu, doma Crvene zvezde, gdje se obično okupljaju Delije, osvanuo je tenk T-55, takozvana ‘pedesetpetica’.

Riječ je o tenku za koji pojedini srpski mediji pišu kako je “zaplijenjen u Vukovaru”, a sada će biti trajno izložen pored ulaza na tribinu Delija. No to nije istina. Naime, iz Zvezde su potvrdili da se ne radi o hrvatskom tenku iz Vukovara, već da je to stari, u potpunosti neoperativni tenk bez motora koji je kupljen na nekom otpadu na jugu Srbije.

Zanimljivo, u neposrednoj se blizini tenka nalazi i mural koji prikazuje onu svima dobropoznatu i pomalo jezivu kapu ratnog zločinca Ratka Mladića.

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da ne vidi problem i istaknuo da u tenku nije bilo oružja ili eksplozivnih naprava.

Atrakcija

“Ovo je nešto nalik tenku. Ima gusjenice i kupolu. Tužitelji su rekli da nema razloga za policijskom intervencijom”, rekao je Stefanović.

Zanimljivo je još reći kako su iz Zvezde predstavili ovaj morbidan spomenik. Oni su uvjereni kako je riječ i atrakciji.

“Marakana sada ima još jednu atrakciju”, poručili su iz Zvezde.

Komentari stigli munjevito

Nedugo nakon objave ovih fotografija pojavilo se mnoštvo komentara sa svih strana:

“Legenda kaže da je na njemu servis napravio Marko Babić”, glasi komentar s najviše reakcija,

Mnogi su osporili da je to tenk iz Vukovara jer je dobro poznato da je na Trpinjskoj cesti nastalo takozvano “groblje tenkova” te da otamo nijedan tenk nije izašao u jednom komadu.

“Trebali ste staviti traktor na jug pa da se vidi kako ste počeli, a kako ste završili”, glasi jedan od komentara.

“Kaže starinska: Tko se tenka laća, traktorom se vraća”, napisao je jedan korisnik.

