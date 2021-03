Lindsey Vonn odgovorila hejterima

Umirovljena skijašica i olimpijka, jedna od najljepših sportašica svijeta (bivših sportašica, kako god) 36-godišnja Amerikanka Lindsey Vonn nikada se nije sramila pokazati svoje tijelo u badiću i to je često i radila jer ima stvarno zanosno tijelo, no zbog toga je bila i na meti kritika.

Neki govore kako se previše naslikava u badiću i pokazuje svoje tijelo na društvenim mrežama, drugi su je pak kritizirali da je previše mišićava, a sa svojim hejterima sada se odlučila obračunati na Instagramu, gdje je objavila niz svojih fotki u sićušnom žutom bikiniju s tangama na plaži, onako, na izvolite – javlja jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun.

‘Možete me osuđivati koliko god želite, no ja sam jako puno radila u teretani’

“Možete me osuđivati ako želite želite, no ja sam jako puno radila u teretani i brinula se o sebi pa ću i objaviti nekoliko fotki u bikiniju jer sam ponosna na sebe”, napisala je u opisu galerije u kojoj je pokazala svoju zanosnu figuru iz više kuteva.

Fotke su izazvale oduševljenje njezinih obožavatelja koji su je obasuli komplimentima i stotinama tisuća lajkova, a dobila je i brojne komentare podrške.

‘U posljednje sam vrijeme objavila dosta slika s kupaćim kostimima’

Vonn, koja je bila u vezi s golf zvijezdom Tigerom Woodsom, u prošlosti je govorila o sramoćenju tijela i zlostavljanju na društvenim mrežama.

Još u listopadu rekla je:

“U posljednje sam vrijeme objavila dosta slika s kupaćim kostimima, što je strašnije nego što se čini. Čak i kao sportaš postoje nemilosrdni komentari i medijske priče koje mi razdiru tijelo i priznajem da me ponekad zaboli. Normalna sam osoba, a ponekad se klonim, trbuh mi se prekriži, celulit mi se pojavi na stražnjici ili mi ne ispunjava dobro gornji dio kupaćih kostima baš kako treba”, istaknula je Lindsey i dodala:

‘Nema botoksa, nema punila, nema mini operacija’

“Ali, uvijek se sjetim kako mi je tijelo pomoglo da postignem nevjerojatne stvari u životu i ponosan sam na to koliko sam jak. Nisam nula i to mi je sasvim u redu. Jedino što mogu svima vama obećati je da nikada neću fotošopirati svoje fotografije jer to ne radim, i ponosna sam što službeno nikada nisam imala bilo kakvu plastičnu operaciju. Nema botoksa, nema punila, nema mini operacija. Doslovno ništa”, istaknula je Lindsey Vonn.