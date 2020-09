Derbi ruske lige između Rostova i Lokomotiva proteklog ponedjeljka nije umirao u ljepoti. Utakmica je završila rezultatom 0:0, no scene nakon utakmice izazvale su veliku pozornost.

Naime, nakon susreta na ulicama je uslijedila prava makljaža među navijačima klubova. Internetom kruže snimke na kojima se vide kako se dvije skupine mladića bespoštedno tuku.

Iako su ruski navijači nekad bili na glasu da poštuju jedno od osnovnih pravila navijačkih okršaja, a to je da se ne udara protivnika koji je pao na tlo, čini se da je u ovom sukobu sve to zaboravljeno jer se jasno vidi takvo iživljavanje.

Inače, nije ovo prvi put da se ove dvije navijačke skupine tuku na ulicama. Povijest njihovog sukoba je duga i krvava. Kako je to izgledalo, možete pogledati u videu:

Russia 14.09.2020

Fight between #hooligans of FC Rostov (black shirts) and Lokomotiv Moscow. FC Rostov wins. pic.twitter.com/XihsPR9BH2

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) September 15, 2020