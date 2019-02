IGRAČI CRVENE ZVEZDE O NAPADU U SPLITU: ‘Vikali su da smo četnici, napali nas nožem, a nitko na Rivi nije nam htio pomoći. To me boli’

Vaterpolski klub Crvena zvezda, nakon sramotnog napada na njihove članove ovog vikenda u Splitu, u podne je u Beogradu održao press konferenciju

U ponedjeljak su iz vaterpolskog kluba Crvena zvezda u Beogradu u javnost izašli sa svim detaljima “zločina iz mržnje”, kako je kvalificirano kazneno djelo koje se dogodilo u gradu pod Marjanom. Konferencija za medije trajala je gotovo sat vremena.

VIDEO: Napadnuti igrač VK Crvena zvezda u Splitu. Oko njega su bili građani. Policija ga je ubrzo odvela. @DNEVNIKhr #DnevnikNoveTV pic.twitter.com/w1jK4g0HWf — Mario Jurič (@JuricNovaTV) February 9, 2019

Zgroženi događajem

U Beogradu su zgroženi događajem, pozvali su svoje medije da pišu o istini. Također, prvi put u javnosti su članovi vaterpolskog kluba Crvena zvezda govorili o navodnom nožu s kojim je jedan od huligana, kako su to sami otkrili i kako je to opisao jedan od napadnutih Aleksandar Kralj, “zakačio” po nozi spomenutog golmana crveno-bijelih, koji je najgore prošao.

Naglasili više puta da nisu provocirali

Beograđani su naglašavali više puta kako igrači ni u kojem slučaju nisu provocirali i kako ovo nema veze s navijanjem. Nadalje, istaknuli su kako su “navijački sukobi jedno, a sportaši i napad na njih drugo”. Nebojša Čović, predsjednik sportskog društva Crvena zvezda, u svom govoru istaknuo je kako grad Split više nije ono što je nekad bio, nego se sad radi o gradu slučaju u kome “upravljaju ekstremne navijačke grupe što je Torcida”.

Incident u Splitu: Nasred rive napadnuti mladići (vjerojatno navijači) Crvene zvezde. Jedan se spasio skokom u more. Čuo sam gdje govori: "Da nisam skočio u more ubili bi me". Stigla i policija, čeka se njihovo službeno očitovanje o svemu. @DNEVNIKhr pic.twitter.com/1h5YxPRkQs — Mario Jurič (@JuricNovaTV) February 9, 2019

Također, na presici je bilo govora o tzv. pasivnosti običnih ljudi na Rivi, promatrača koji su se tamo zatekli, a koji, prema njihovim riječima, nisu htjeli pomoći napadnutima, nego su ih vrijeđali da su četnici. Po tonovima koji dolaze iz Beograda, ispada da su vaterpolisti bili na milosti i nemilost ljudi u gradu pod Marjanom u trenutku sukoba i netom poslije njega.

‘Split je postao grad slučaj, to je grad kojim upravljaju ekstremne navijačke grupe’

12.44: “Split je postao grad slučaj, to je grad kojim upravljaju ekstremne navijačke grupe što je Torcida. Njima je to sve dopušteno. Momci nisu rekli da su na rivi stajali dva, tri starija gospodina koja su na megafon vikala što Srbima treba raditi. Ne znam jesu li to normalni standardni u Splitu, ali ja mislim da nisu. Potpuno sam siguran u sav oprez da idiota ima na svim stranama, pa i kod nas, ali siguran sam da se to u Srbiji neće dogoditi. Što je njihov grijeh, pa što da su se i šetali s obilježjima Crvene zvezde?! Pa jesu li svi koji nose grb Zvezde četnici jer se često veže Zvezdu sa srpskim nacionalistom?! Što da mi očekujemo nakon svega? Jučer su velike grupe Torcide dale podršku tim idiotima, a gradski zastupnik Pauk, a zna se što nedostaje paucima, kaže onako nešto. Pa zar nitko nije smogao hrabrosti i snage zaustaviti to? I ta dobacivanja četnik i to. Nije nikakav problem zapaliti sijeno u regiji, ali hajmo mirno to popratiti, neka srpski mediji pišu o istini. Vidio sam izjavu predsjednice RH i ona ne sadrži notu izvinjenja. Ne treba ostati gluh i nijem ako krenu neke konstrukcije. Ovdje je bilo riječi o ekstremnom nacionalizmu, pa znamo da nasilje nije dio sporta, što je ona imputirala. Jesmo li krivi što smo živi? Nikakav grijeh u 21. stoljeću nije prošetati se u trenirci s obilježjima svog kluba. Navijači su jedna priča, ovo nisu bili navijači, ovo nije navijački sukob, igrači nisu navijači. To je nešto drugo”, istaknuo je Nebojša Čović, predsjednik sportskog društva Crvena zvezda.

‘Reprezentativci Hrvatske su me zvali da pitaju kako je Kralj’

12.39 – Kapetan momčadi je kazao: ‘Momci iza mene su moji prijatelji, Kralj je moj dugogodišnji suigrač i otac djeteta od četiri mjeseca. Želim poslati poruku mira svima. Reprezentativci Hrvatske su me zvali da pitaju kako je Kralj. Još jednom hvala svima, zamolio bih vas da nam nakon ove presice date mira da se pripremamo u miru za buduće utakmice. Jedina podjela koja može postojati je ona na ljude i neljude”.

12.36 – Predstavnik sportskog društva Crvene zvezde obratio se novinarima: “Mi takvo što ne podržavamo. Učimo naše sportaše da takve stvari ne rade”.

Detalj s konobarom kad je vidio obilježja

12.30: Aleksandar Kralj priča o detalju kad je konobar vidio obilježja, zbog toga što se u hrvatskim medijima, prema njihovim riječima, pokušava plasirati priča da su nosili obilježja Delija:

“Sjeli smo u taj kafić, ja se nisam zakopčavao. Konobar nam je prišao i rekao kakav je to grb, o čemu se tu radi? Rekao mi je prijeteći ‘ajde popij tu kavu, nije šala, lijepo sam ti rekao’. Gledao sam u telefon, tada su ovi došli i počeli me udarati. Skinula mi se jakna, a ja sam nasred Rive ostao u trenirci Zvezde. Udarali su me šakama, a u tom kaosu, skinula mi se jakna.

Tada su na mene krenuli s palicama, noževima, nisam htio skinuti obilježje kluba, vikali su da sam četnik. Gdje kod sam krenuo, udarali su me. Nitko mi nije htio pomoći. Zakačio me jedan momak s nožem po nozi. Vidio sam da nemam izbora i skočio sam u more. Ubili bi me, skočio sam u more misleći da sam se spasio.

No, tada je počeo kaos, gađali su me kamenicama, govorili da skidam to sa sebe. Ja sam jednostavno od straha skinuo, bacio sve sa sebe, samo da se spasim. Ljudi koji su se okupili vikali su ubij četnika, obični ljudi na kavi. To me najviše zaboljelo.

Rekao sam im što hoćete od mene, pustite me na miru. Ne želim niti pomišljati što bi se dogodilo da nisam skočio. Želio sam se spasiti po svaku cijenu. Hvala policiji u Splitu koja je profesionalno reagirala. Ovo je moja prva i, nadam se, posljednja izjava o ovome”.

‘Nismo imali namjeru nikoga provocirati, samo poslije ručka popiti kavu’

12.26 – Miloš Maksimović: “Nismo imali namjeru nikoga provocirati, samo poslije ručka popiti kavu. Pokušao sam pobjeći iz tog vrta kad su nas napali, međutim dva, tri momka su krenuli za mnom. Jedan od njih je imao onu teleskopsku palicu. Gađao me s njom, pogodio me i u nogu, ali ništa mi nije napravio. Nisam našao nikog tko bi mi pozvao taksi, kao niti gospođa u hotelu za koju ne znam je li mi nije htjela pomoći ili nije mogla. Mi smo imali osjećaj da je njih više, da su se na Rivi svi okrenuli protiv nas. Tako se sve završilo. Vidio sam da je Dušan stigao, a nakon toga je došao Kralj. Nismo provocirali, niti pokazivali obilježja”.

12.20 – Dušan Vasić je uzeo riječ i progovorio o napadu. On je jedan od vaterpolista koji su napadnuti u Splitu: “Vidjeli smo prazni stol, ali čim smo sjeli došao je taj konobar, prišao je i malo čudnijim tonom, ne baš prijateljski, pogledao je Kralja, zagledao se u grb i pitao ga što to znači. Onaj mu je rekao da je došao igrati utakmicu, ali konobar je rekao nemoj se smijati, ovo nije šala, bolje to sakrij. Ja sam nakon toga s momcima popričao i predložio da promijenimo lokal, ali oni su to shvatili kao šalu, reakciju konobara, ne moju. Promijenili smo lokal, ali smo sjeli u vrt pored ovog lokala. Vjerojatno su nas vidjeli. Međutim, nakon nekih pola sata nasrnuli su na nas maskirani momci, huligani. Konkretno, meni i Maksimoviću prišli su s leđa i počeli nas tući. Kralj je najgore prošao, nije vidio da na nas ide ta grupa od šestero, sedmero ljudi, dobio je udarac u nos. Kralj i Maksimović su bili u trenirkama kluba”, objašnjava Vasić i dodaje:

‘Nitko nam nije htio pomoći’

“Skokom u more Kralj si je spasio život. Mislim da je jedan momak s fantomkom na glavi držao i nož. Ja sam u cijelom slučaju prošao najbolje. Igrao sam pola godine u Splitu, u Jadranu, imam generalno dobre utiske iz toga vremena. Ljudi koji su bili okolo, koji su vidjeli to, nitko nije pitao treba li pomoć, nitko nam nije pomogao. Ja sam se vratio u kafić zato što su mi ostale neke privatne stvari. Nakon toga sam otišao u hotel, Maksimović je došao u hotel nakon njega. Kako se snašao, je li uzeo taksi, to će vam on reći”.

12.07 – “Policija je sama procijenila jesu li momci bili dobro odjeveni i pustila ih u grad. Ja sam u tom trenutku bio s njima. Volio bih da razjasnim dva pojma koja su mi zasmetala. Jedan pojam je taj pojam provokacije, provokacija nije sjediti u kafiću, piti kavu s grbom ispod jakne. Nisu šetali Rivom s obilježjima”, poručio je trener momčadi Aleksandar Filipović na početku presice.

Trojica vaterpolista “Crvene zvezde” napadnuta su u subotu nešto prije 14 sati na splitskoj Rivi, dvojica su uspjela pobjeći, dok se jedan spasio skokom u more. Vaterpolisti Dušan Vasić, Miloš Maksimović i Aleksandro Kralj sjedili su u jednom splitskom kafiću uoči utakmice koja se u subotu trebala odigrati protiv domaćeg Mornara. Konobar je uočio da ispod civilnih jakni imaju trenirke s obilježjima Crvene zvezde.

Došlo je do rasprave, a sportaši su odlučili promijeniti kafić. Ubrzo nakon ovog događaja pojavili su se huligani od kojih su neki imali i metalne šipke i teleskope. Krenulo je natjeravanje. Vasić i Maksimović su, prema medijskim izvještajima, dobili nogom u leđa te su pobjegli. Kralj se od napadača,kao što smo već istaknuli, spašavao skokom u more. Cijeli slučaj odjeknuo je regijom, a o njemu pišu i svjetski mediji.

Policija je privela i pritvorila trojicu od petorice huligana, koliko ih je sudjelovalo u ovom napadu. Policijski službenici PU splitsko-dalmatinske u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Splitu, dovršili su kriminalističko istraživanje nad trojicom hrvatskih državljana, dvojicom 25-godišnjaka i jednim 23-godišnjakom. Za preostalom dvojicom napadača se još uvijek traga. Inače, u nedjelju navečer splitska policija je zaključila da je ovdje riječ o kvalificiranom obliku razbojništva, pokušaju nanošenja teških tjelesnih ozljeda, a sve u vezi sa zločinom iz mržnje.

