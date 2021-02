URNEBESNI PEP ‘UZVRATIO’ NAJVEĆOJ KRITIČARKI, ATRAKTIVNOJ SUPRUGI SVOG IGRAČA: ‘Ma najvažnije je da se svidim tvojoj ženi’

‘Alex, najvažnije mi je da se svidim tvojoj ženi i sve će biti u redu’

S Pepom Guardiolom nikad nije dosadno, a tome svjedoči i zanimljiva anegdota iz ove sezone koja bi mogla biti odgovor na prošlogodišnju kritiku. Jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun piše kako je poznata ukrajinska sportska reporterka i voditeljica, lijepa Vlada Sedan Zinčenko, inače supruga njegovog igrača, ukrajinskog internacionalca Oleksandra Zinčenka, kazala kako je Katalonac za svoj 50. rođendan kojeg je proslavio 18. siječnja, u šali rekao svom Oleksandru “kako je najvažnija stvar za njega da se svidi njegovoj ženi i kako će sve onda biti super”.

Vlada Sedan Zinčenko javno udarila na taktiku Guardiole protiv Lyona

Englezi ističu kako je Vlada Sedan Zinčenko bila javno udarila na taktiku Pepa Guardiole kad su izgubili od Lyona u polufinalu Lige prvaka prošle sezone. Njezin suprug u tom je dvoboju, u kojem su Građani nokautirani s 3:1, ostao na klupi.

To je eskalirao do to mjere da je Zinčenko na dan vjenčanja objavio izjavu u kojoj se ispričava zbog reakcije svoje supruge. Sedan je sada tvrdi da je Guardiola iznio incident kao odgovor na šalu na njegov pedeseti rođendan.

Govoreći na svom YouTube kanalu, kako ga je prenijela Tribuna, rekla je:

Pep u svom stilu za 50. rođendan

“Bio mu je rođendan – 50. Zina (Oleksandr) je uvijek Zina. Prvo komplimenti, najbolje želje, ali onda okrene na šalu, zafrkanciju. Zina mu je rekao, ‘već 50. treneru, idu godine, stari se’. Šalio se u svom stilu. Pep ga je pogledao i rekao:” ‘Alex, najvažnije mi je da se svidim tvojoj ženi i sve će biti u redu ‘… ”

Na sreću Zičenka, čini se da između dvojice nije bilo loše krvi nakon zezancija. Ovaj 24-godišnjak redovno je ove sezone nastupao u momčadi Guardiole koja se popela na vrh Premier lige.

Povezali su ga s odlaskom iz Etihada prošlog mjeseca nakon što je privukao zanimanje četiri vodeća kluba Engleske, uključujući i West Ham.

SunSport je u prosincu otkrio da Vukovi pripremaju povratnički napad na Zinčenka – dvije godine nakon što je odbio da se tamo preseli za 19 milijuna funti.