‘Ej, trebao si vidjeti njegovo lice kad me ugledao. Izgledao je kao da je bio napušen’

Jedna izjava Mikea Tysona izvukla se u SAD-u iz naftalina i sad kruži društvenim mrežama. Naime, po mnogima najjači udarač u boksačkoj povijesti sam je pomalo “kriv” za to, jer je u jutarnjoj radijskoj emisiji “kod Swayja ujutro“, od prije skoro devet godina, to otkrio. Zamislite na trenutak da ste ga, u jeku njegove karijere, stvarno doista naljutili? Koliko biste se bojali?

Luda priča

Pa, smiješna je anegdota nastala kada je jedan od najpoznatijih svjetskih glumaca Brad Pitt iz prve ruke osjetio upravo taj osjećaj. Dogodilo se to davnih 1980-ih kada su Tyson i njegova tadašnja supruga, zapanjujuća Robin Givens, zatražili razvod.

Postupak je bio dobro dokumentiran, Givens je optužila Tysona za obiteljsko nasilje, a Tyson je uzvratio da je Givens s njim bila samo zbog novca. Njihov razvod okončan je u veljači 1989. godine.

Volio brzi s ‘bivšom’

U intervjuu, razgovoru, od Tysona se tražilo da prepriča poznatu priču kad je uhvatio Givens s Bradom Pittom. Pitt i Givens kasnije su puno puta izašli van i navodno su čak bili legitiman par neko vrijeme. Tyson je objasnio kako bi prije odlaska u ured svog odvjetnika tijekom dugotrajnog razvoda često svratio do njezine kuće na “brzi”. Međutim, ovog puta ga je Pitt preduhtrio.

“I tako dođem jednog dana na njezina vrata, zvonim, nitko ne otvara. Odem ja nazad do svog automobila, malo pogledam uokolo, vidim njezin automobil je iza. Kako znam da je njezin, zato što sam ga joj ja i kupio. Dođem ja malo bliže i vidim neku bijelu siluetu. Pristupim još bliže i vidim nekog lika kojeg očito ona obrađuje, glava joj se miče gore -dolje kad ono, Brad je*eni Pitt. Ej, trebao si vidjeti njegovo lice kad me ugledao. Izgledao je kao da je bio napušen, znao je on prije zapaliti, sad ima drugačiju reputaciju, tada je bio pomalo kao nerd. Kad se razmahao ono ne, ma ne, rukama, ja si mislim što je ovom, neki brazilski karate ili neki k**ac. Kakav jazavac, gledam ga i ono”, kazao je i prasnuo u smijeh Mike Tyson.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.