UPOZNAJTE PRAVOG PRAVCATOG POPAJA: Ubrizgao na litre opasne kemikalije, šokirao svojim potezom i izgledom, pa strahovao od smrti

View this post on Instagram

НЕТ СЛОВ😂🔥 ╭────────────────────╮ ☍ лайк ❤️ за красивое видео ☍подпишись🐼➠@werty_vine ☍💬комментируй, будем рады ╰────────────────────╯ #КириллТерешин#Кирилл#Терешин#рукибазуки#рукибазуки💪💥#ногиракеты#кирилбазука#нетбазук#фирменнаядвоечка#рукибазуки🚫#handsbasuki#bzyki#rykibazyki#KirillTereshin#Kirill#Tereshin#треш#сказочныйдень#неденьасказка#сказка#рукибазуки😂#рукибазуки💪#явернулся