UMRO RODMANOV OTAC: Dennis ga se odrekao pa požalio zbog toga, imao je ukupno 29 djeca sa 16 različitih žena

Otac legende Chicago Bullsa Dennisa Rodmana Philander Rodman preminuo je u 78. godini života. Preminuo je na FIlipinima u koje je doselio još 1970. godine.

Tata Rodman napustio je Dennisa još dok je bio beba, a živio je neobičan boemski život u kojem se uspio napraviti 29-ero djece sa 16 različitih žena.

Turbulentan odnos

Dennis ga praktički nije poznavao, a na pitanja o njemu odgovarao je uvijek sa zadrškom, a više puta ga se i javno odrekao.

No sve se promijenilo kad je držao svoj govor na primanju u Kuću slavnih NBA lige, kad je rekao da on zapravo nema oca, no brzo se pokajao zbog toga te rekao da ne može zauvijek biti ljut na njega.

Inače, kako neki izbori kažu, Phlander je bio vojni pilot u Vijetnamskom ratu, a kasnije je radio kao roštilj-majstor.