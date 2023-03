Bad Blue Boysi su 17. ožujka, dakle prije dva dana, proslavili svoj 37. rođendan a na navijačkim platformama, siteovima, osvanula je zanimljiva fotografija koja se počela dijeliti brzinom munje.

Naime, poznato je kako su Boysi u prijateljskim odnosima s navijačima Dynama iz Kijeva koji su stali na branik domovine i s puškom u ruci brane Ukrajinu od ruske agresije, od Putinove okupacije. BBB-ovci stalno skupljaju pomoć svojoj ukrajinskoj braći a Ukrajinci itekako to cijene, jer znaju da su Boysi uz njih kad god im treba.

Bad Blue Boysi znaju kako je to biti napadnut od strane agresora, znaju kako je to kad te netko želi izbrisati s lica zemlje. Znaju, isto tako, kako je to kad se stadion, tribine, zamijeni za rovove, uzme pušku u ruke i brani svoje domove, svoju zemlju, ljude, kuće i naposljetku domovinu.

Stoga, Ukrajinci su se dosjetili genijalno pokloniti Boysima, zahvaliti im za sve i čestitati 37. rođendan. Pa su na tri granate, od toga dvije plave, napisali poruku BBB-ovcima.

"17. ožujka - Na taj dan 1986. godine osnovan je najmoćniji pokret južne Europe. Pravi su drznici i buntovnici koji ne poznaju strah izvan stadiona. Oni su ratnici koji su prošli rat kako bi branili svoju zemlju. Najbolji prijatelji koji su došli pomoći ukrajinskom narodu u teškim vremenima. Dinamo Zagreb, budi jak! Čast nam je da nas nazivate braćom", stoji u njihovoj objavi koju je prenio relevantni navijački site Hooligans.cz.