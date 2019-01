UKRAJINSKA TENISAČICA SLOMILA SRCA FANOVA: Otkrila tko je joj je ukrao srce, pratitelji se boje da je to kraj seksi objavama

Lijepa Ukrajinka omiljena je među teniskim fanovima

Ukrajinska tenisačica Elina Svitolina pažnju ne privlači samo na terenu nego i van njega. Naravno, ponajviše svojim izgledom. Svitolina je u trećem kolu Australian Opena sa 6-4 i 6-1 pobijedila Viktoriju Kuzmovu, no izgleda kako je njene fanove na društvenim mrežama više zanimao njen ljubavni život.

Nakon što je završio meč, novinari su Svitolinu upitali što u njenom timu radi francuska zvijezda Gael Monfils jer je fanove zanimalo jesu li oni sada u vezi. 24-godišnja Ukrajinka je rekla kako ju Francuz”podržava” nakon čega je Twitter eksplodirao.

U vezi s Monfilsom

“Ovdje smo zbog tenisa, zato mi je to bilo malo čudno. Nisam očekivala da će me to pitati na terenu jer sam tek završila svoj meč. On je ovdje za mene, podržava me, a ja sam isto tako tu za njega. Razumije me i ja razumijem njega. To je sjajno”, rekla je Svitolina koja je priznala da su u vezi.

Svitolinu na Instagramu prati skoro 400.000 fanova, a posebnu pažnju je privukla prije koju godinu kada se slikala za ukrajinski XXL magazin u zavodljivom izdanju.