UFC BORAC MUČKI NAPADNUT S DJEVOJKOM, ONA SE BORI ZA ŽIVOT: Strava i užas u Brazilu

View this post on Instagram

Não me subestime, minha vontade de vencer é maior, eu nasci pra ser campeão! 🏆👊🏼💯 | Do not underestimate me, my will to win is greater, I was born to be champion! 🏆👊🏼💯 #UFC #Contender #LasVegas #UFCBrasil #Brasil #ContenderSeries #Brazil #ContenderSeriesBrasil #Lutas #GoRaulian #CJRN #FabioPrado #TeamAlphaMale #RaulianPaiva #Campeão