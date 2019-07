U ZAGREBU PRIVEDENA ZVIJEZDA SREBRNIH VATRENIH: U javnost procurio slučaj od prije skoro mjesec dana; ‘Šta me j*bete…’

‘Šta me je*ete što igram košarku, a cijeli grad ori od In music festivala’

Skandal! Dvadeset i trogodišnji hrvatski nogometni reprezentativac te branič njemačkog Bayer Leverkusena Tin Jedvaj, zbog vrijeđanja zagrebačkih policajaca zaradio je prekršajnu prijavu, javlja Jutarnji list. Okidač za Jedvajevu uzrujanost bila je policijska intervencija na dojavu građana dok je nogometaš u društvu svojih prijatelja na školskom igralištu Svetoivanske ulice u Zagrebu pod okriljem noći igrao košarku.

“Šta me je*ete što igram košarku, a cijeli grad ori od In music festivala”, viknuo je nogometaš 19. lipnja 2017. godine oko 23,35 sati policajcima čime se ogriješio o članak 17. st. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Predmet je na kraju završio na Prekršajnom sudu na kojem je Jedvaj, igrač koji prema Transfermarktu vrijedi 7,5 milijuna eura, osuđen sa 193 kune novčane kazne.

“Te večeri igrao sam s prijateljima košarku. Nisam radio nikakvu buku niti nered. I nisam bio sam. Kad je došla policija, imao sam osjećaj da su došli s namjerom da nekog privedu jer su mi rekli da se netko žalio da se na igralištu buči i galami. U to vrijeme se na Jarunu u blizini održavao InMusic festival i glazba je bila toliko glasna da je to bilo gotovo nepodnošljivo. Rekao sam policajcima da mi samo igramo košarku, no oni su mi rekli da s njima trebam poći u postaju zbog remećenja javnog reda i mira. Na to sam im ukazao da me privode jer sam igrao košarku i nisam bučio ja, već je cijeli grad brujio od glazbenog festivala”, rekao je Tin Jedvaj u svoju obranu. Pritom se osvrnuo i na razgovor s policajcem toga trenutka, piše Jutarnji list.

“Kad me policajac pitao gdje živim, rekao sam mu u Njemačkoj gdje sam tada stvarno živio, no policajac je mislio da ga zezam. Na kraju sam pristao otići u postaju s policijom no, ponavljam, bučio nisam”, zaključio je Jedvaj kojem je izrečena najmanja moguća kazna jer sud smatra da će se i njome postići svrha kažnjavanja kao i da će utjecati na njegovo daljnje ponašanje.

Vrijedi spomenuti kako se proteklih dana piše kako je Celta Vigo zainteresirana za dovođenje Tina Jedvaja. Celta, koja je prošlu sezonu završila na 17. mjestu, jednom iznad crte ispadanja, još uvijek nije dovela niti jednog igrača uoči nadolazeće sezone.

“Tin Jedvaj je jedan od igrača koji se najviše sviđaju uredu sportskog direktora. Hrvatski reprezentativac nije zadovoljan svojom situacijom u njemačkom klubu te razmatra odlazak”, navela je Cadena SER Galicia.