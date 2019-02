INCIDENT U SPLITU, NA RIVI NAPADNUTI VATERPOLISTI CRVENE ZVEZDE: Spašavali se skokom u more; ‘Da nisam skočio ubili bi me’

Policija je potvrdila da su napadnuti vaterpolisti Crvene Zvezde

Trojica vaterpolista “Crvene zvezde” napadnuti su danas nešto prije 14 sati na splitskoj Rivi, dvojica su uspjela pobjeći, dok se jedan spasio skokom u more.

DETALJI NAPADA NA IGRAČE CRVENE ZVEZDE: Sjedili su na kavi kada im je prišla skupina mladića; ‘Odjednom je nastala skrika i vika’

Petorica mladića napali trojicu igrača

Incident je Hini službeno potvrdila policija, koja je dojavu o napadu dobila u 13.40 sati, kada su petorica mladića napali četvoricu igrače vaterpolo kluba Crvena Zvezda.

“Jedan od napadnutih vaterpolista je skočio u more, a dvojica su pobjegla. Do našeg dolaska na mjesto događaja razbježali su se i napadači. Mladiću koji je skočio u more ponudili smo liječničku pomoć, no odbio je. Za sada nema vidljivih ozljeda. Odveli smo ga u hotel i tamo s njim obavili razgovor, te sa ostalom dvojicom koji su uspjeli pobjeći. Paralelno s tim policija traga za počiniteljima i provodi kriminalističko istraživanje”, kazala je za Hinu Željka Radošević iz splitske policije.

VIDEO: Napadnuti igrač VK Crvena zvezda u Splitu. Oko njega su bili građani. Policija ga je ubrzo odvela. @DNEVNIKhr #DnevnikNoveTV pic.twitter.com/w1jK4g0HWf — Mario Jurič (@JuricNovaTV) February 9, 2019

Prema prvim informacijama, vaterpolisti Crvene zvezde prvo su se šetali Rivom, a nakon toga i mirno pili kavu u klupskim obilježjima kad je na njih nasrnulo pet nepoznatih osoba. Jedan je od igrača primio nekoliko udaraca, a spasio se skokom u more. Nakon dolaska policije i liječničke pomoći, vaterpolisti srbijanskog kluba je odbio pomoć.

Incident u Splitu: Nasred rive napadnuti mladići (vjerojatno navijači) Crvene zvezde. Jedan se spasio skokom u more. Čuo sam gdje govori: "Da nisam skočio u more ubili bi me". Stigla i policija, čeka se njihovo službeno očitovanje o svemu. @DNEVNIKhr pic.twitter.com/1h5YxPRkQs — Mario Jurič (@JuricNovaTV) February 9, 2019

Policija potvrdila: Na rivi su napadnuti igrači vaterpolskog kluba Crvena zvezda. Igrač koji se spasio skokom u more odbio liječničku pomoć. Za napadačima se traga. @DNEVNIKhr — Mario Jurič (@JuricNovaTV) February 9, 2019

“Da nisam skočio u more ubili bi me”, rekao je jedan vaterpolist, javlja Nova TV.