U OVOM SMO SPORTU MAJSTORI SVJETSKE KLASE: Hrvati ostvarili novi uspjeh na svjetskoj sceni; Ovo je uistinu velika stvar

Hrvatski pikado savez ostvario je novi uspjeh na svjetskoj sceni. Naime, na Generalnoj skupštini World Dart Federation, 7. 10. 2019., Hrvatska je primljena u punopravno članstvo ove svjetske organizacije, obaviještavaju iz hrvatskog pikado saveza. Generalnoj skupštini nazočili su kao zastupnici HPS-a; Predsjednik saveza, Tihomir Mamić i voditelj tima, Slaven Kovačević.

Kategorizacija igrača

Ovim završnim činom primanja u punopravno članstvo WDF-a, Hrvatski pikado savez za svoje članove i za cjelokupnu hrvatsku pikado scenu ostvario je veliki uspjeh, koji se očituje u nizu budućih pogodnosti za hrvatske igrače.

Jedna od tih prednosti je kategorizacija igrača, jer je WDF priznat od MOO i GAISF-a. Druga je pogodnost, mogućnost nastupa hrvatskih igrača na službenim turnirima WDF-a. Hrvatska je, kako je već više-manje svima poznato, sam svjetski vrh u elektronskom pikadu (soft-tip), no klasični pikado (steel-tip) je, mada izvana to ne izgleda tako, poprilično različit od elektronskog pikada, pa shodno tomu rijetko postoje vrhunski igrači koji su svjetski uspješni u obadvije varijante. Doduše, ide to do neke razine, no na kraju se igrač mora odlučiti koji će igrati, ako želi do kraja uspjeti.

Polučili na prvom nastupu pod okriljem WDF-a solidne rezultate

Hrvatski igrači polučili su na prvom nastupu pod okriljem WDF-a solidne rezultate, koji ni izbliza nisu onakvi kakve postižemo u elektronskom pikadu pa i tu vidimo da je potrebno privikavanje i vrlo vjerojatno odabir samo klasičnog pikada za one koji žele više. Što se tiče samih rezultata, na otvaranju u pojedinačnoj konkurenciji svi naši igrači; Ivica Cavrić, Dejan Biškupić, Dragutin Pečnjak, Alan Ljubić, pomeli su prvo kolo svoje protivnike s glatkih 4:0.

U drugom kolu, nažalost, jedino je Alan Ljubić prošao i tako ušao među 32 najbolja, sljedeći meč Ljubić je igrao protiv Petera Machina i izgubio, a Machine je došao do finala u kojem je od njega bio bolji Darren Herewini koji je osvojio turnir.

Ekipno prvenstvo započeli u skupini s vrlo jakim Rusima i Australcima

Ekipno prvenstvo započeli su naši predstavnici u skupini s vrlo jakim Rusima i Australcima. Ruse smo pobjedili 9:6, od Australaca izgubili 9:8, no skupinu smo prošli. U knock out fazi odmah smo naletjeli na Hong Kong pojačan (u pikadu svjetski poznatim) Singapurcem Paulom Limom. Hrvatska ekipa žestoko se borila i nakon početnih 0:4 uspjela doći do 5:5 no više od toga nije išlo, te je krajnji rezultat poraz 5:9. Za prvi nastup solidno. No, kako već rekosmo, navikli smo na finala u elektronskom pikadu pa ostaje malo razočarenje ovim rezultatom. No, također, poznavajući mentalitet naših igrača jedno je sigurno, vratit ćemo se jači i spremniji već iduću godinu.

Natjecanje parova

Sljedeće je bilo natjecanje parova. U prvom kolu hrvatski nepojedivi par u hrvatskim i europskim razmjerima, Pečnjak/Cavrić, zapeli su već u prvom kolu, dok su Biškupić/Ljubić u prvom kolu pobjedili jake Norvežane Sivertsen/Elvevoll 4:2. Sljedeće kolo im je na žalost donijelo drugi engleski par Heydon/Atkins od kojih su izgubili, tijesno, 3:4.

Hrvatska na kraju ukupno zauzela i podijelila s još nekoliko zemalja 26. mjesto od 52

Hrvatska je na kraju ukupno zauzela i podijelila s još nekoliko zemalja 26. mjesto od 52. Nije nimalo loše za prvi nastup u sasvim drukčijem tipu pikada i osobito drukčijem sistemu natjecanja, a sigurni smo da su naši igrači puno naučili i samo mogu biti bolji iduće godine.

Sljedeća velika smotra za hrvatske reprezentativce očekuje se sljedeće godine u 9. mjesecu kada će se održati WDF Euro kup u Španjolskoj, a gdje je namjera nastupiti u juniorskim disciplinama, disciplinama za dame te u onoj muškoj, seniorskoj. WDF: WDF/World Darts Federation –

Svjetska pikado organizacija, utemeljena je 1976. godine. WDF se deklarira kao neprofitna, nepolitička i ne-rasna organizacija kojoj je cilj razvijanje najviših standarda u pikadu kao sportu. WDF je član sljedećih međunarodnih saveza: GAISF – Globalna asocijacija međunarodnih sportskih federacija; AIMS – Savez nezavisnih priznatih članova sporta. WDF je također potpisao Svjetski antidoping kodeks i razvio kulturu čistog sporta u suradnji s WADA – World Anti-Doping Agency.

WDF se aktivno zalaže za puno priznanje MOO-a

“WDF se aktivno zalaže za puno priznanje MOO-a, što u budućnosti znači nemjerljive benefite sportašima koji se bave pikadom. Samim pristupanjem HPS-a u WDF hrvatski igrači ponovno stječu pravo kategorizacije sukladno „Pravilniku o kategorizaciji sportaša“. Kako je i poznato to pravo nam je HOO ukinuo jer (EDU i IDF), asocijacije čiji smo bili članovi, nisu bili priznati od MOO niti od GAISF-a.

WDF organizira sljedeća natjecanja:

1. Svjetsko prvenstvo (neparne godine) za sve članove federacije

2. Kup Amerike – američke nacije

3. Azijsko-pacifički kup – azijsko-pacifičke nacije

4. Europski kup – europske nacije

WDF također održava Svjetske rang liste (seniori, seniorke, juniori, juniorke) na temelju sudjelovanja i

rezultata na svjetski rangiranim turnirima pod okriljem WDF-a i članica WDF-a”, stoji u priopćenju HPS-a.