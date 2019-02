TYSON JE UVIJEK ZNAO OTIĆI KORAK PREDALEKO: Legendarni boksač je nudio čuvaru ZOO-a 10.000 USD za borbu protiv gorile

‘Platio sam zaposleniku Zoološkog vrta u New Yorku da ga otvori samo za mene i Robin’

Jedan od najboljih boksača svih vremena Mike Tyson u trenucima najveće slave nije imao problema namjeriti se na bilo kojeg suparnika koji mu je stajao u suprotnom kutu ringa. A da se nije imao problema namjeriti i na bilo što navodi The Sun objašnjavajući jednu situaciju iz 80-ih godina prošlog stoljeća.

U društvu tadašnje supruge Robin Givens Tyson je podmitio radnika Zoološkog vrta da ih pusti u privatnu romantičnu šetnju među životinjama. Prolazeći pored gorila ugledao je dominantnog alfa mužjaka kako zlostavlja grupu pa mu je palo na pamet ponudit novac čuvaru da otvori kavez kako bi ga on mogao izudarati.

‘Odbio je’

“Platio sam zaposleniku Zoološkog vrta u New Yorku da ga otvori samo za mene i Robin. Kad smo stigli do kaveza sa gorilama bio je ondje jedan srebrnoleđi gorila koji se nasilnički ponašao prema ostatku grupe. Bili su tako jaki, ali su im oči bile kao kod nedužnog djeteta. Ponudio sam čuvaru 10,000 dolara da otvori kavez da ga mogu opaliti. Odbio je”, prenosi The Sun riječi danas 52-godišnjeg ljubitelja životinja.