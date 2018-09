TORCIDI SVE VIŠE LJUDI OKREĆE LEĐA: Pogledajte novu, bolju snimku poljudskog bezumnog čina koji je za svaku osudu

‘Sa svih strana stižu osude bezumnog čina, jedino se za sada nije oglasila Torcida’

Trebao je to biti još jedan normalni radni dan na nogometnoj utakmici, ali sve se pretvorilo u pravi horor. Jedan je vatrogasac teško stradao u subotu na Poljudu, radeći svoj posao vatrogasca na 216. vječnom derbiju između Hajduka i Dinama (0-0). U 66. minuti i prilikom intervencije vatrogasac je završio u bolnici zbog toga što mu je topovski udar ozlijedio prst. Na fotografiji i u našoj galeriji priloženoj dolje možete vidjeti kako je vatrogasac ostao bez dijela kažiprsta desne ruke, a prema bolničkim kolima ispratio ga je kolega.

Vatrogasac se nalazio ispod tribine

Vatrogasac Javne vatrogasne postrojbe (JVP) grada Splita nalazio se ispod tribine, kada je počela bakljada blizu njega je eksplodirao “topovski udar” teško ga ozlijedivši. Odmah je kolima Hitne medicinske pomoći prevezen na Odjel plastike bolnice na Križinama. Antonela Lolić iz splitske policije je rekla kako će oni poduzeti sve mjere kako bi pronašli počinitelja. Iako se na fotografijama činilo drugačije, nesretni vatrogasac ipak nije ostao bez prsta.

‘Trenutak prije nego ću je pustiti – eksplodirala je’

“Vidio sam je kako leži na podu. Gledao par sekundi i mislim u sebi: Nije se aktivirala, to je to! Pokupit ću je i baciti u kutiju. Uzeo sam je u ruke, napravio par koraka i trenutak prije nego ću je pustiti – eksplodirala je!”, izjavio je ranjeni vatrogasac za 24 sata dodajući da se od tog trenutka više ničeg ne sjeća.

Torcida za sad – šuti!

Sa svih strana stižu osude bezumnog čina, jedino se za sada nije oglasila Torcida. Nogometni portal Goal.com piše kako u ovom slučaju “sačekati par dana da se slegne prašina, u miru i tišini posjetiti stradalog vatrogasca i ispričati mu se, ovoga puta nije, i neće biti dovoljno”…

“Jednostavno neće, jer je sve više onih koji vam okreću leđa zbog gluposti kojima najviše štetite klubu, ali i sebi samima. Najbolja vam je za to potvrda reakcija istoka, koji vam je sinoć pokazao što misli o stradavanju vatrogasca od topovskog udara. Ignoriranje istoka, na koji se po nekom prirodnom slijedu u zreloj dobi preseli većina onih koji su mladost ostavili na sjeveru, muk i ignoriranje vaših prethodnika, morali bi vam biti dovoljan dokaz da ovako dalje ne ide. Umjesto da budete najveća snaga Hajduka, sve više postajete njegov najveći teret”, stoji u osvrtu Goal.com-a.