TORCIDA ODGOVORILA OSJEČANIMA NA PROZIVKU O ‘ATMOSFERI LINČA’? U jednom je trenutku s tribine počelo sramotno skandiranje

Umjesto slavlja i skandiranju igračima, klubu, grbu, Hajduku – poziv na vrijeđanje

Hajduk i Osijek na Poljudu igraju drugi derbi po jačini ovog 15. kola HNL-a, nakon sudara Rijeke i Dinama na Rujevici. Za vrijeme utakmice, tamo negdje oko 26 minute susreta nakon što je Hajduk poveo 1:0 pogotkom Mije Caktaša, sa sjevera Poljuda počelo je sramotno skandiranje.

Vođa navijanja na sjeveru Poljuda forsirao vrijeđanje

“Osječke p**ke, osječke p**ke”, odjekivalo je na Poljudu. Malo se smirilo, ali je vođa navijanja ponovno u megafon ponovio isto:

“Osječke p**ke, osječke p**ke”…

UŽIVO, HAJDUK – OSIJEK: Splićani u prvom dijelu potopili Osijek, Burićev joker zabio za veliku prednost domaćina

Ustani bane Hrvatska te zove – predivno!

Još jače je, nakon toga, zagrmilo isto od svih na Sjeveru…

Da, to su torcidaši skandirali nakon gola. Umjesto slavlja i skandiranju igračima, klubu, grbu, Hajduku – poziv na vrijeđanje. Po starom dobrom običaju Torcide! Pjesma je to koja, eto, prema njima očito nose njihove igrače na travnjaku, iako sumnjamo u takvo što… Nakon toga, Torcida je zapjevala poznatu hrvatsku budnicu “Ustani bane Hrvatska te zove”, što je složno prihvatio ostatak stadiona. Pjevalo se između 25 i 27 minute i bila je to predivna zvučna kulisa jer se radi hrvatskoj domoljubnoj pjesmi – budnici s početka 20. stoljeća koja govori o mađarizaciji za banovanja Khuen-Héderváryja, a slavi bana Jelačića.

Iako, u ovom slučaju moglo bi se raditi i o provokaciji prema Osječanima, aludirajući na mađarsku manjinu u tom dijelu Hrvatske koja je nekad bila brojna…

No, vrlo brzo su se vratili starim navikama

Iza 30. minute susreta Torcida je složno zapjevala pravu jednu nogometnu pjesmu, tako zamijenivši Ustani bane:

“Naš život je kockanje, kurve i tučnjave, alkohol droga i to je sve, ja te volim Hajduče.

Stara Torcidina pjesma

U 40. minuti zagrmila je stara Torcidina pjesma:

“O mama, mama, mama , o mama, mama, mama znaj da više nevolim te ja, ja volim samo jedne, ja volim splitske bijele, hej mama ja volim Hajduka”.

Sporna izjava Kuluševića

Na presici prije utakmice trener Osijeka Ivica Kulušević prozvao je navijače Hajduka kazavrši slijedeće o atmosferi na Poljudu:

“Meni se ne sviđa atmosfera na stadionima kao što je Poljud. To je uvijek neka atmosfera linča. Ljudi bi uvijek morali dolaziti na stadion veseliti se i navijati sa svojim obiteljima za svoj klub, ali to su njihovi problemi. Ne pratim točno što se kod njih događa, imam dovoljno svojih briga da bih pratio i tuđe”, rekao je trener Osijeka Ivica Kulušević uoči nedjeljnog derbija s Hajdukom. Stoga, izraženije vrijeđanje Torcide Osječana mogao bi biti odgovor na to.

Na spornu izjavu bio se osvrnuo i trener Damir Burić.

“Taj komentar ja nisam pročitao. Svaka momčad koja dođe kod nas osjeti što je ambijent i ljepota igre. Igra se u pravom nogometnom ambijentu, svakome je doživljaj doći na Poljud i svi odigraju bolju utakmicu jer ih povuče atmosfera. Mi smo što se tiče toga prava nogometna publika. Kod nas doći igrati i uživati u igri je užitak svakome. Ne bih želio da Osijek uživa u igri, ali volio bih da oni koji dođu uživaju u atmosferi”, poručio je Burić.