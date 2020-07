THOMPSON BRZO REAGIRAO NA SLUČAJ S NEUEROM: ‘Nijemce su zaveli i prevarili jugo-četnički novinari’

Vratar njemačke nogometne reprezentacije i kapetan slavnog Bayern Munchena, Manuel Neuer, na godišnjem je odmoru u Hrvatskoj. No, njegov posjet nije baš dobro odjeknuo u Njemačkoj.

Prije nekoliko dana je svratio do Gata, mjesta u sastavu Omiša. Tamo se odlučio osvježiti u jednom kafiću, a izazvalo je to oduševljenje među posjetiteljima. Platio je “turu” pića za cijeli kafić, podijelio autograme i fotografirao se s ljudima te se na kraju za uspomenu potpisao na vrata kafića. Međutim, posebnu je pozornost stranih medija privukla njegova izvedba pjesme Marka Perkovića Thompsona, “Lijepa li si”.

Mediji su napali Neuera da je pjevao “fašističku pjesmu”. Bild je bio najžešći u komentarima i tvrdi da je Neuer na snimci pjevao pjesmu desnih ekstremista odnosno, kako oni to nazivaju “Skandal-benda”.

“Pjevanjem na hrvatskom jeziku u tamošnjem beach baru Neuer je izazvao uzbuđenje na Balkanu i na društvenim mrežama. Hrvati ga slave, ali ga Srbi i Bošnjaci žestoko napadaju. Što je toliko eksplozivno u pjesmi koju Neuer pjeva? Pa to što je izvodi u Hrvatskoj poznati, ali u mnogim državama zabranjeni i zloglasni pjevač Thompson. On je pjevajući pjesmu “Jasenovac i Gradiška Stara” slavio zločine ustaša, hrvatskih fašista i nacističkih saveznika u Drugom svjetskom ratu. Na navedenim mjestima bili su koncentracijski logori u kojima su zatočeni, mučeni i ubijani deseci tisuća civila, Srba, Roma i Hrvata. Neuer pak pjeva njegovu pjesmu “Lijepa li si” u kojoj Hrvati svojataju dio Bosne i Hercegovine koji su u krvavom ratu s Bošnjacima sredinom 90-ih pokušali pripojiti Hrvatskoj”, stoji u tekstu Bilda.

