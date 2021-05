Karina Elle apsolutni je hit na društvenim mrežama, You Tubeu i u fitness svijetu

Ona je bivša atletičarka i cheerleadersica, danas jedna od najpoznatijih fitness modela i svjetska prvakinja u bikini natjecanju koja plijeni pažnju gdje god se pojavi, pomaže ženama i mami muške uzdahe. Svojim vježbanjem, atleticizmom, seksipilom i atraktivnošću mami muške uzdahe naširoko i naveliko.

Prekrasna i ambiciozna

Karina Elle tijekom studiranja je radila kao instruktorica grupnog fitnessa nakon čega je njezina želja za vježbanjem samo rasla, a onda se sve pretvorilo u poziv u kojem sad inspirira žene diljem svijeta. Na društvenim mrežama prati ju, stoga, preko 1,6 milijuna obožavatelja.

Nakon srednje škole i fakulteta, Karina je svoje vrijeme posvetila redovnom vježbanju, te se okušala i u bikini natjecanjima. Uspjela je osvojiti prvo mjesto ne samo u svojoj kategoriji nego je uzela i ukupni naslov na Svjetskom prvenstvu u fitness pro-bikiniju. Američki portal Madnessmedia prije tri godine donio je tekst o njoj:

‘Fitness model pokorio društvene mreže’

“Ovaj fitness model pokorio je društvene mreže”, ističe se u tekstu. Pola Vijetnamka – napola i Francuskinja, Karina Elle Lisenbee fitness je model, trenerica i bivša cheerleadersica s Floride u SAD-u. Rođena 1991. godine, put do slave započela je nakon što je u srednjoj školi postala sportašica, natjecala se u trčanju i krosu, a bila je i cheerleadersica. Kasnije je pohađala Sveučilište Florida i radila kao instruktorica grupnog fitnessa. Kako je vrijeme prolazilo, njezina ljubav prema tjelesnom vježbanju postala je samo jača. Nakon završetka fakulteta, Karina je sve svoje slobodno vrijeme mogla posvetiti kondiciji. Počela se natjecati u emisijama o bikiniju. S vremenom je Karina Elle postala jedna od najpriznatijih sportašica u bikini svijetu”, stoji u tekstu.

‘Oduvijek sam bila konkurentna’

“Oduvijek sam bila konkurentna. Kad sam bila mlađa, htjela sam držati korak sa starijim bratom – to je ono što me uvelo u atletiku. Kako sam bivala starija, fitnes sam koristila kao svojevrsni izlaz. Tada se osjećala živom. I to je stvarno ono što želim da bude moja poruka svima. Trenirajte marljivo da biste se prepustili onome što vas opterećuje ili da bi vam donijeli još više radosti u vašim najboljim danima. Snažni seksi pokreti su uskakanje u vaš puni potencijal kojeg imate. Volim pokazivati ​​ženama da je fitness žestok”, kazala je svojedobno Karina Elle i dodala:

Ovisna o endorfinu

“Znate, ja sam ovisna o endorfinu kojeg dobijem nakon dobrog treninga. Vježbanje nije nešto što se mora raditi, to je nešto što se voli raditi”, rekla je Karina koju nerijetko na Instagramu možete vidjeti sa 100 kilograma utega na leđima.

Do 26. godine Karina je bila predstavljena na naslovnici najpoznatijeg singapurskog časopisa 2013. godine i pojavila se u nekoliko manjih TV reklama. Na pitanje kako ostaje motivirana, Karina je odgovorila:

“Vježbanje nije nešto što moram raditi – to je nešto što volim raditi.”

Njezina se rutina treninga sastoji od treninga s utezima, trčanja HIIT-a i joge. Što se tiče prehrane, Elle priznaje da se voli prepuštati raznoj nezdravoj hrani i to joj je mali porok.