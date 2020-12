[FOTO] TRENUTAK KAD SU RONALDO I GEORGINA DOŠLI NA CRVENI TEPIH ODUŠEVIO JE SVE: Svi su gledali u njih, posebno u nju

Portugalac Cristiano Ronaldo i Real Madrid proglašeni su jučer nogometašem i klubom stoljeća na dodjeli Globe nagrada u Dubaiju. Ronaldo je proglašen nogometašem stoljeća dobivši više glasova od Argentinca Lea Messija, Mohameda Salaha i Ronaldinha, a nagrade se odnose samo na prvih 20 godina ovog stoljeća.

