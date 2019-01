SVI PRIČAJU O PIATEKU I MILANU, ALI TU JE I ONA: Njegova bolja polovica osvojit će srca brojnih Rossonera

View this post on Instagram

• Sono orgogliosa di te. Non so che altro aggiungere. Sono orgogliosa di te perché hai lavorato, e sempre lavorerai, duramente per migliorarti giorno dopo giorno. Ora il tuo sogno è realtà. TI AMO ♥️ @pjona_9 • _______________________________________________________ •Duma. Nie mogę powiedzieć nic innego. Duma z tego jaki jesteś, jak ciężko pracujesz, ile wyrzeczeń kosztuje Cię to, aby być w tym miejscu, w którym dziś stoisz. Codzienna walka o to, aby być lepszym, dokładniejszym, skuteczniejszym. Jesteś najlepszym przykładem na to, że marzenia się nie spełniają, marzenia się SPEŁNIA ! Kocham Cię ♥️ @pjona_9 _______________________________________________________