Slavna ruska gimnastičarka Svetlana Korkina javno je podržala rusku agresiju na Ukrajinu i time zgrozila javnost. Zgrozila, ali ne i iznenadila baš previše, ako se uzme u obzir njezino djelovanje unutar ruske vojne elite i podržavanja predsjednika Vladimira Putina.

Bivša svjetska i olimpijska gimnastičarka trenutno je pukovnica u ruskoj vojsci, te je u vezi s 23 godina starijim bivšim generalom Olegom Kočnevom. Ruska invazija na Ukrajinu traje već 13 dana, a Korkina je na društvenim mrežama podijelila objavu kojom je javno podržala Putinovu agresiju.

"Podržite ruske vojnike koji ponovno oslobađaju Europu od fašizma", napisala je na Instagramu.

Korkina je inače tijekom deset godina karijere osvojila devet olimpijskih medalja od kojih su dvije zlatne, devet svjetskih i 13 europskih. Ugledni francuski L'Equipe piše kako je Svetlana otvoreno još prije podržala Putina i kako se radi o poručnici s visokim ambicijama unutar vojnog sustava. Nedavno je objavila slovo Z, simbolom ruske invazije na Ukrajinu uz poruku.

“Kampanja za one koji se ne srame što su Rusi. Dijelimo ovo!"

Neki otvoreno podržali agresiju

Nije ostala sama. Čini se da su neki ruski sportaši slijedili ovo. Ivan Stretovich, olimpijski ekipni prvak prošlog ljeta, također je upotrijebio simbol Z za jednu od svojih priča na Instagramu. No, za najrazmetljiviji vojni ruski znak prepoznavanja oklopa u ratu u Ukrajini zaslužan je vrlo mladi Ivan Kuliak (20), koji je do subote igrao Svjetsko prvenstvo u Dohi (Katar) i pojavio se upravo sa slovom Z zalijepljenim na prsa. Nosio ga je još kada je osvojio brončanu medalju u finalu na šipki, u kojem je dominirao baš Ukrajinac Illia Kovtun.

"Ispričavam se, naravno, ali Rusi ne viču da je sport apolitičan", ljutio se Oleg Verniaiev, posljednji olimpijski prvak dugog niza ukrajinskih gimnastičara (na šipkama, točnije 2016.), doduše suspendiran zbog četiri godine zbog dopinga (ali to je neka druga priča).

Putinova zastupnica

Kad govorimo o Korkinovoj, nekadašnja zastupnica Putinove stranke Jedinstvena Rusija u Dumi, na vrhuncu pandemije koronavirusa u 2020. godini šokirala je javnost komentarom o aktualnoj situaciji.

"Po mom mišljenju to je Božja kazna. Nije to slučajno, jer naša himna kaže da Bog čuva Rusiju. Odgađanje Olimpijskih igara je prilika za nas te Rusija treba iskoristiti to vrijeme da brani svoje sportaše na Sudu kako bi se vratili ravnopravnom natjecanju", rekla je Svetlana Korkina prije dvije godine.

Također ćemo cijeniti osjećaj za tajming Međunarodne gimnastičke federacije, jedne od prvih koja je odgovorila na preporuke Međunarodnog olimpijskog odbora otkazujući bilo koji događaj posebno na ruskom i bjeloruskom tlu. No, koji je samo između kvalifikacija i finala u Dohi najavio da će gimnastičari biti zabranjeni na natjecanjima koja potpisuje FIG do daljnjega.