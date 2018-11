STRAVIČNI DETALJI UBOJSTVA NOGOMETAŠA: Ubojica otkrio zašto ga je kastrirao i gotovo mu odrubio glavu

Priču ubojice potvrdila je i njegova kći

Brazilac Edson Brittes mlađi priznao je da upravo on stoji iza monstruoznog ubojstva nogometaša koje je šokiralo ne samo tamošnju javnost već i svijet. Riječ je o smaknuću Sao Paulovog igrača Daniela Corree, 24-godišnjaka pronađenog pretučenog, kastriranog i gotovo obezglavljenog u grmlju.

Priznajući što je napravio Brittes je pred kamerama ispričao svoju verziju priče koja je prethodila stravičnom smaknuću.

Pokušaj silovanja

“Kad sam otvorio vrata ugledao sam ga na svojoj supruzi koja je vikala u pomoć. Ono što sam ja napravio, napravio bi svaki čovjek za svaku ženu u Brazilu. Mogla je to biti vaše kći, vaša sestra, majka ili supruga. U tom je trenutku u pitanju bila moja supruga, Cris, s kojom sam u braku bio 20 godina. Žena kojoj sam posvetio svoj život, koja me uvijek voljela i poštivala”, pričao je Brittes o onome što se dogodilo na rođendanu njegove kćeri Allane.

“Moja supruga nikad ništa nije imala sa Danielom. Niti je imala moj kći. Unatoč glasinama, istina uvijek ispliva na površinu. Da, napravio sam to što sam napravio, ali želim da se svi koji me gledate zapitate što biste vi napravili kako biste očuvali moralni integritet obitelji i pomogli maloj i krhkoj ženi. Morao sam to napraviti kada sam ga skinuo s nje, bacio ga na tlo i spriječio da ju to čudovište siluje.”

Kći potvrdila priču

Priču svog oca potvrdila je i Allana koja se nalazila u prostoriji do one u kojoj je njena majka bila. Bila je u društvu prijatelja.

“Čuli smo vriskove. Kada smo otvorili vrata on je bio na mojoj majci i pokušavao ju silovati. Svi smo ga željeli napasti, majka je vrištala, a on ništa nije govorio.”

Allana je ustvrdila da je ubijenog nogometaša poznavala godinu dana i dodala da između njih nikada ništa nije bilo. U njegovom su mobitelu nađene poruke slane prijatelju u kojima piše da želi ‘pojesti majku slavljenice’, kao i ona, uz njenu fotografiju, da ju je ‘pojeo’.