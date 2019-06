ŠTO ĆE TATA REĆI NA OVO? Vruća kćerka Siniše Mihajlovića poprilično je nestašna; stoper Juvea ovo nije mogao zaustaviti

View this post on Instagram

L’ho capito così. Perché con te non ho perso la testa, l’ho ritrovata. Ho trovato le idee quelle brillanti, che costruiscono. L’ho capito perché non mi hai mai fatto perdere il sonno, dormo notti calme, ora, sapendoti esistere. L’ho capito perché con te il tempo non vola, no, con te si ferma, smette, le lancette indicano un eterno ancora poco conosciuto. L’ho capito perché non sei la persona con cui vorrei uscire la sera, tu sei la persona con cui vorrei rientrare a casa, la sera, per sempre.