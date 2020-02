SRPSKI STRUČNJAK NIJE MOGAO PREŠUTJETI RUŽNU GESTU SRPSKIH NAVIJAČA: ‘Pogledajte malo Hrvate, mi Srbi to nemamo’

Krstajić je u intervjuu za Sportski Žurnal objasnio svoje viđenje situacije u Srbiji, a dotaknuo se i podrške rukometašima na prošlom Europskom prvenstvu

Srpski nogometni stručnjak Mladen Krstajić nedavno je dobio otkaz na mjesto izbornika srpske nogometne reprezentacije.

Krstajić je vodio Srbiju na za njih povijesnom Svjetskom prvenstvu 2018. godine, a od njega se očekivalo i da ih dovede do Europskog prvenstva 2020. godine. No nije sve išlo po planu. Nakon poraza od Ukrajine 5:0 Krstajić je dobio “pedalu”, a naslijedio ga je Ljubiša Tumbaković.

‘Nemamo jedinstvo i to mi smeta’

Naravno, velike su bile kritike na njegov račun, a Krstajić je u intervjuu za Sportski Žurnal objasnio svoje viđenje situacije u Srbiji, a dotaknuo se i podrške rukometašima na prošlom Europskom prvenstvu.

“Apolitičan sam čovjek, politika me ne zanima, ali uvijek sam poštovao prvog čovjeka države. Pa tko ga je izabrao? Mi! Situacija je u našem društvu čudna. Sve se kod nas koristi u svrhu politike. Čim je nešto loše u nogometu, daj da napadnemo Srpski nogometni savez”, rekao je Krstajić pa dodatno pojasnio:

“Košarkaški izgube jednu utakmicu, ne osvoje medalju, odmah ne valja ni legendarni Saša Đorđević. Imamo najboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića, a onda ga kudimo i omalovažavamo nakon jednog poraza. Idemo iz krajnosti u krajnost i to nije nikako dobro. Porazi se događaju u sportu, a mi sve gledamo tragično i negativno. Nažalost, nemamo jedinstvo i to mi smeta. Evo, pogledajte Hrvate i kakvu su patriotsku podršku imali njihovi rukometaši. Srbi to nemaju”, završio je Krstajić.