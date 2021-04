Daniela Rajić zna kako rasplamsati maštu

Američka košarkaška zvijezda Paul George, jedan od najboljih košarkaša Los Angeles Clippersa, pretendenta za finale Zapada, trenutno treće momčadi spomenute konferencije sa skorom 37-18 nakon 55 odigranih susreta, ima vruću suprugu.

Srpska Kim Kardashian

Ona dolazi iz Srbije i njezino je ime Daniela Rajić, poznatija kao srpska Kim Kardashian.

Njihova ljubavna priča zaista ima primjese pravog holivudskog filma. Naime, Daniela je radila kao striptizeta na jahti i imala vezu za jednu noć s Georgeom. Ostala je trudna, a košarkaš nije htio dijete s nekim koga ne poznaje, pogotovo ne nakon seksa za jednu noć.

Njihova veza započela turbulentno, ali ipak su na kraju pronašli – ljubav

Nudio joj je čak milijun dolara samo da pobaci, ali Danijela nije htjela ni da čuje, pa je krenulo klasično svađanje i prepucavanje. Međutim, nekako u tom prepucavanju odlučili su pokušati, dati šansu djetetu ali i vezi te su se na kraju zaljubili. George je zaprosio Danijelu i odlučili su se na još jedno dijete, odlučili su provesti život zajedno do kraja, biti zajedno do kraja života i odgajati zajednički djecu.

Daniela i dalje uspješno pronalazi način kako raspaliti vatru u vezi i maštu svog izabranika, ali ne samo njega nego i svojih pratitelja na društvenim mrežama kojih je veliki broj, njezin profil na Instagramu prati 223 000 ljudi. Jasno i zašto…

‘Djevojke samo žele sunce’

Tako je i sada odlučila da objavi izazovnu fotku u bikiniju iz kojeg curi na sve strane, koji je baš ono, na izvolite, uz komentar u kom parafrazira hit Cyndi Lauper “Girls just want to have fun”, pa je napisala:

“Djevojke samo žele sunce”.

No, to nije jedina izazovna fotografija koju je nedavno objavila…

Daniela Rajić je diplomirala u Miamiju, a u SAD-u za život je zarađivala plesom u malim, a nakon toga i poznatijim, striptiz klubovima. Dok se bavila tim poslom upoznala je brojne sportske zvijezde, među kojima i Georgea s kojim je sada u braku.

Nju su američki mediji prozvali “srpskom Kim Kardashian”, a Danijela je Paula Georgea upoznala s balkanskom glazbom, uključujući i neke radove Svetlane Ražnatović Cece.