Srpska atletičarka Ivana Španović prije nekoliko dana proslavila je 31. rođendan. Tim povodom oglasila se na Instagramu. Objavila je fotografiju u kupaćem kostimu i napisala.

“Ja službeno u “Izgledaš dobro za svoje godine” dobu života”.

Španović, inače, ima medalje sa svih najvećih svjetskih natjecanja i jednu veliku, dosad neostvarenu želju – olimpijsko zlato.

“Oduvijek imam realne ambicije i ostvareni rezultati to govore. Ne natječem se samo da bih se natjecala. Bitno je znati za što si spreman i gdje ti je mesto. Dok god budem zdrava i sposobna da budem na nivou za medalju bit ću tu. Tokio jeste nešto što bi trebalo biti vrhunac 20 godina rada, znanja i iskustva”, rekla je nedavno na online druženju sa srpskim novinarima. Progovorila je i o najružnijem i najljepšem trenutku u karijeri.

“Jedno od najljepših sjećanja je Beograd zbog svega što se događalo, a onda i prva olimpijska medalja u Rio de Janeiru. S druge strane tu je London gdje zbog toga što mi se odvojio broj s leđa nisam postala svjetska prvakinja. Skok koji ću pamtiti cijeli život je apsolutno onaj s EP-a u Areni, a onda i ono ludilo na Terazijama. To je bila potvrda koliko sam uživala u atmosferi i podršci u svojoj kući”, poručila je.

“Nisam ovisnik od društvenih mreža. Moja PR-ovka i zaručnik Marko znaju koliko borbe vodimo o tome da se nešto postavi. Mislim da je to velika laž, lažno predstavljanje, to su stvari koje nisu realne i nisam pristalica svega toga. Sve objavljujem zbog djece koja me prate, želim im potvrditi da nijedan san nije nerealan, ako se radi na pravi način i pravim alatima. Tu sam za djecu, oni su razlog što sam na društvenim mrežama”, naglasila je.