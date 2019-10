[VIDEO] SRBI SAMI SEBI UNIŠTILI KONTROVERZNI TENK ISPRED MARAKANE: Simbol smrti i agresije gori i usred Beograda

Tenk je ovog ljeta podigao popriličnu buru u Hrvatskoj

Srbi su sami sebi “uništili” tenk sporni tenk s obilježjima Crvene zvezde, koji se nalazi ispred stadiona Rajko Mitić u Beogradu, a koji je ovog ljeta podigao popriličnu buru u Hrvatskoj.

ŠOKANTAN ODGOVOR UEFA-e NA ZVEZDIN TENK: Evo zašto smatraju da simbol smrti i agresije nije problem

Na društvenim mrežama pojavila se animacija u kojoj navijači Rada uništavaju Zvezdin tenk, a on je u eksploziji potpuno uništen.

Inače, dogodilo se to uoči jučerašnje ligaške utakmice između Crvene Zvezde i Rada, a u kojoj je pobijedila Zvezda 3:1. Inače, zloglasni tenk T-55 koji je Crvena zvezda stavila ispred svoje Marakane, podigao je puno prašine i u cijeloj Europi. O tenku su krajem kolovoza bili izvijestili svi mediji u regiji, ali pisalo se o njemu i u Washington Postu, ESPN-u, Reutersu i brojnim drugim uglednim svjetskim medijima. U Hrvatskoj, zemlji po kojoj je taj tenk sijao smrt, ova je vijest vrlo loše primljena jer to je oklopno vozilo simbol razaranja brojnih gradova i sela, a pojedini srpski mediji naglasili su kako je to tenk iz Vukovara.

No, Zvezdaši poručuju kako se ne radi o nikakvoj provokaciji nego o simbolu tzv. “Sjeverne armije”…

Vrijedi spomenuti kako se nakon pojavljivanja spornog tenka na platou ispred stadiona provokacijom uzvratilo i iz Zagreba gdje je tada ispred Maksimira postavljen traktor.